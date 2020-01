Cercle Brugge krijgt geen penalty na hands van Kompany én Luckassen, onze huisref Tim Pots: “VAR kwam twee keer terecht niet tussen” ABD/VDVJ

26 januari 2020

17u11 6 Jupiler Pro League In het duel dat Anderlecht op een diefje won , schreeuwde Cercle Brugge tweemaal om een penalty na een handsbal. In de slotfase beroerde Vincent Kompany de bal met de hand. Eerder kreeg ook Derrick Luckassen de bal op de arm. Ref Boucaut kwam niet tussen, ook de VAR zag er telkens geen strafschop in.

In een dramatische partij sleepte Anderlecht in extremis een zege uit de brand, met dank aan Amuzu en Vlap. Maar bij Cercle Brugge zullen er toch nog enkele discutabele fases blijven nazinderen, waaronder twee mogelijke penalty’s die niet gegeven werden.

In minuut 19 belandde de bal op de arm van Luckassen bij een schot op doel van Hoggas. Geen strafschop, oordeelden Boucaut en de VAR. Ook in de slotminuten, bij een 1-1-tussenstand, was er een controversiële fase. Vincent Kompany raakte de bal namelijk met de hand na een redding van Van Crombrugge. Opnieuw zag Boucaut er geen strafschop in.

De handsbal van Luckassen

De handsbal van Kompany

Onze huisref Tim Pots: “VAR kwam twee keer terecht niet tussen”

Over de fase met Luckassen: “Daar is het cruciaal om te kijken of de arm dicht genoeg bij het lichaam was”, aldus onze huisref Tim Pots. “Dat was volgens mij het geval: de hand was iets verder, maar de elleboog van Luckassen plakte er bijna tegen. En net daar leek mij het contact te zijn. Bovendien was het beeld niet geweldig duidelijk, een extra reden waarom de VAR niet tussenkwam.” Bij de handsbal van Kompany geeft Pots de videoref eveneens gelijk. “Er is geen sprake van een schot naar doel of poging om de bal af te blokken. Dan gelden de oude criteria: maakt Kompany een beweging naar de bal of niet? Nee dus, het was helemaal onvrijwillig.”