Cercle Brugge dient Charleroi al vijfde nederlaag toe na owngoal van Martos Luc Verweirder

05 oktober 2018

22u19 7 Cercle Brugge CER CER 2 einde 1 CHA CHA Charleroi Jupiler Pro League Cercle Brugge weet weer wat winnen is. Bijna twee maanden na de thuiszege tegen Zulte Waregem op 18 augustus, maakte groen-zwart tegen een mager Charleroi een eind aan de negatieve reeks die alleen in Oostende nog een puntje had opgeleverd: 2-1. In de rangschikking wipt Cercle over Charleroi en Eupen. Na de interlandbreak trekken de Bruggelingen met wat meer ademruimte naar het sputterende Anderlecht.

Een kat in het nauw was Laurent Guyot nog lang niet, ondanks de magere 1 op 15 van Cercle, maar toch maakte de Franse coach van de Vereniging bij zijn ploegsamenstelling een gek sprongetje. Bij afwezigheid van zijn topschutter Gianni Bruno, dan toch niet fit genoeg voor een plaatsje op de bank, zou je niet verwachten dat hij ook Tormin naast de ploeg zou laten. Om de vrije val in de rangschikking een halt toe te roepen, legde Guyot al zijn eieren in het mandje van Dylan De Belder, de spits die dit seizoen nog droog stond.

Een zoutloos half uur na de aftrap was het, jawel, De Belder die boven Dessoleil klom en een voorzet van Etienne via de paal voorbij Penneteau kopte. Meteen ook een opsteker voor Etienne, die een rijtje hoger speelde dan gewoonlijk en de nodige moeite had met dat nieuwe gegeven.

Lang kon Cercle echter niet van zijn voorsprong genieten, want nog geen minuut na de 1-0 bracht Osimhen aan de overkant de score weer in evenwicht. Een verre voorzet van Marinos in de rug van Taravel werd door Niane flagrant gemist, waardoor het een sublieme schijnbeweging werd die Lambot volkomen verraste. Osimhen hoefde het leer slechts over de lijn te tikken.

Twee goals in anderhalve minuut: dat was zowat de enige opwinding voor het schaarsgevulde Jan Breydelstadion, dat enkel een kogel van Etienne op de vuisten van Penneteau en twee reddingen van Nardi (op schoten van Osimhen en Benavente) binnen dezelfde fase had gezien.

Dan bood het tweede bedrijf een pak meer spektakel, met al heel snel een nieuwe Brugse voorsprong. Javier Martos verwerkte een voorzet van Mercier over zijn eigen doelman: de derde owngoal dit seizoen al van de Charleroi-aanvoerder. Het scenario van een snelle tegentreffer herhaalde zich voor Cercle net niet. Abud Omar, na vier matchen afwezigheid opnieuw in de gratie van zijn coach, bracht op de lijn redding toen alweer Osimhen dreigde. De flitsen van de jonge Nigeriaan sluierden het gebrek aan ideeën bij de Carolo's. Na alweer een uitbraak van de Wolfsburg-huurling, moest Nardi met doodsverachting in de voeten van Niane.

Charleroi wachtte tot de slotfase om echt te drukken. Maar Mazzu had geen Perbet om de groen-zwarte muur te slopen. En Benavente, onzichtbaar, was al lang vervangen.