Cercle Brugge beëindigt samenwerking met coach Fabien Mercadal

07 oktober 2019

14u14 4 Jupiler Pro League Fabien Mercadal is niet langer de trainer van Cercle Brugge. Dat maakte de Vereniging zopas bekend. De 47-jarige Fransman betaalt het gelag voor de rampzalige seizoensstart van Cercle, met 3 op 30 de rode lantaarn in de Jupiler Pro League. Mercadal was pas in juni aangesteld als T1 van de Bruggelingen.

“Na tegenvallende resultaten miste Cercle Brugge zijn competitiestart volledig”, klinkt het op de site van de Bruggelingen. “Gesprekken tussen Cercle Brugge en Fabien Mercadal wezen vandaag dan ook uit dat beide partijen hun toekomst afzonderlijk willen voorzetten. Cercle Brugge houdt zich er echter aan om Fabien Mercadal te bedanken voor de geleverde inspanningen en wenst hem veel succes toe in zijn verdere loopbaan.”

Mercadal was sinds afgelopen zomer aan de slag bij Cercle. Hij volgde zijn landgenoot Laurent Guyot op, die vorig seizoen vier speeldagen voor het einde werd ontslagen. Cercle kon dit seizoen na tien wedstrijden nog maar een keer winnen en staat met drie punten helemaal onderaan de stand. Afgelopen weekend kregen de Bruggelingen nog een zware 6-0 pandoering van Zulte Waregem. De speeldag voordien had Cercle ook al een hele slechte zaak gedaan met een 1-2 verlies tegen Eupen, dat in de stand met zes punten boven de West-Vlamingen staat.

Ook in de Beker van België liep het voor geen meter. Cercle sneuvelde in de zestiende finales in eigen huis pijnlijk tegen Rebecq (0-1) uit de tweede amateurklasse.

