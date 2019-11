Cercle boekt tegen STVV tweede zege van het seizoen, maar blijft de rode lantaarn LUVM

09 november 2019

21u51 6 Cercle Brugge CER CER 2 einde 1 STV STV STVV Jupiler Pro League Cercle Brugge raakt (nog) niet uit de miserie onderaan. Winst tegen Sint-Truiden was een noodzaak om na de eerste helft van de reguliere competitie onderin de aansluiting te behouden. En die duur bevochten driepunter kwam er. Maar door de overwinning van Waasland Beveren in Kortrijk blijft de achterstand voor de Bruggelingen ook na hun tweede competitiezege, de eerste onder Bernd Storck, drie punten bedragen. Na de interlandbreak staat... Waasland Beveren-Cercle op de kalender.

Halfweg zag het er uitstekend uit voor de Bruggelingen, die op het halfuur voorsprong namen na een puik vrijschopdoelpunt van Hoggas. Diezelfde Hoggas had in de openingsfase ook al gescoord, maar die treffer ging niet door omdat ref Lardot gezien had dat de glijdende Fransman het leer met de hand voorbij Schmidt in doel devieerde.

Dat Sint-Truiden met een achterstand de kleedkamer in moest, had het zichzelf te verwijten. STVV zette een laag blok, maar dreigde constant op de tegenaanval. Vier doelrijpe kansen werden daarbij door Boli en Suzuki vakkundig de nek omgewrongen.

Amper opnieuw afgetrapt scoorden de Kanaries wél. Op een hoekschop van Sousa ontsnapte Boli aan de aandacht van zowel Taravel als Ueda. Hubert was kansloos tegen de staalharde kopbal. Cercle scoorde vrijwel meteen tegen langs Gory, maar nog maar een keer werd de rode lantaarn niet geholpen door de VAR. Die had vooraf een knie buitenspel gezien van aangever Foster.

Met het inbrengen van De Ridder en Acolatse gaf Marc Brys aan dat hij met de volle buit richting Haspengouw wilde terugkeren. De beste kansen waren evenwel voor een moedig Cercle, maar Hazard mikte nipt voorlangs en zowel Foster (via een Truiens been) als invaller Somers een fractie te hoog. Uiteindelijk kreeg Cercle in de slotfase toch loon naar werken. Biancone, de hele match al uitblinker, zette met links voor en Saadi, amper een minuut ingevallen, kopte via de paal de winnende goal tegen het net.

