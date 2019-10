Cercle beraadt zich over lot van coach Mercadal

Jupiler Pro League

Het lijdt nog amper twijfel dat Fabien Mercadal na Adnan Custovic de tweede coach in de Jupiler Pro League wordt die dit seizoen de wacht wordt aangezegd. Na de ontluisterende 6-0 nederlaag zaterdag in Waregem beraadt het bestuur van Cercle Brugge zich, in voortdurend contact met hoofdaandeelhouder AS Monaco, over het lot van zijn Franse coach. Allicht valt vandaag de hakbijl voor Mercadal.