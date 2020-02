CEO Pro League Pierre François: “Zal proberen verbondenheid af te dwingen” NVK

12 februari 2020

Pierre François staat voor een pak werk. Nu Antwerp en AA Gent na de algemene vergadering van de Pro League dreigen hun televisierechten apart te verkopen, moet de CEO van de Pro League de opgeblazen bruggen zien te herstellen. Samen met voorzitter Peter Croonen moet hij nu bekijken wat er verder kan gedaan worden om alsnog tot een collectieve toewijzing van de televisierechten te komen.

“We moeten zien hoe we als Pro League de collectieve verkoop toch nog kunnen bekomen. We zullen niet zomaar praten, maar zelfs eisen van de twee betrokken clubs dat ze meegaan in het bod waarmee 22 clubs akkoord zijn.

“Iedereen heeft het recht zijn rechten individueel te verkopen. (benadrukt) Tot nu toé, toch. Maar in het verleden zijn we er wél altijd in geslaagd het collectieve belang te doen primeren.”