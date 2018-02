CEO Patrick Janssens wankelt bij RC Genk, deel van bestuur heeft vertrouwen in Antwerpenaar opgezegd

Kjell Doms

09 februari 2018

06u10 0 Jupiler Pro League Patrick Janssens wankelt als CEO van Racing Genk. Een deel van de directie en het bestuur heeft het vertrouwen in hem opgezegd. De situatie lijkt onhoudbaar geworden.

Met het behalen van de bekerfinale is de sportieve rust even teruggekeerd in Genk, maar op 't Schoon Verdiep wankelt de stoel van CEO Patrick Janssens. De mislukte wintermercato, de verzuurde relatie met de andere directieleden en zijn recente clash met de fans zetten zijn verder functioneren als algemeen manager onder druk.

Janssens wordt als hoofdschuldige aangezien voor de mislukte wintermercato. Diatta, Paintsil, Etebo en Selnaes, stuk voor stuk dossiers die Janssens - om welke reden dan ook - niet kon finaliseren. Cru gesteld: op Seck na greep Racing Genk naast elk van zijn beoogde versterkingen deze winter. 'Koopje' Ndongala laten we bewust even buiten beschouwing.

Volgens de leden van het bestuur ligt de reden voor dit falen niet bij de scouting of bij technisch directeur De Condé, maar wel op het niveau van de CEO. Dat Janssens er zich achteraf in interviews vanaf maakte met 'de vooropgestelde profielen zijn toch binnengehaald' werd hem evenmin in dank afgenomen.

Maar het gaat verder dan die mislukte transferperiode. Racing Genk kreunt dit seizoen onder de langdurig geblesseerden. Volgens insiders is dat niet los te zien van de ontmanteling van de medische staf die onder Janssens werd doorgevoerd. De samenwerking met dokter Stijn Indeherberge - intussen aan de slag bij PSV - werd stopgezet, fysiektrainer Peter Catteeuw ruilde Genk voor Antwerpen en een aantal kinesisten en osteopaten werden bedankt voor bewezen diensten. Zij werden stuk voor stuk vervangen door jonge, talentvolle, maar onervaren pionnen.

Sneer

Tot slot is er nog de moeilijke relatie met de Genkse fans. Janssens was in Kortrijk al kop van Jut voor de supporters en de roep om zijn ontslag klinkt na een passage bij de regionale zender TVL steeds luider. "Elke club in Vlaanderen is jaloers op de fans van KV Mechelen", zei Janssens daar. "Een ploeg die laatste staat en waar de fans hun ploeg toch blijven steunen." Een duidelijke sneer naar de eigen achterban - de fans en hun CEO liggen op ramkoers.

Het is deze optelsom die Janssens in een zeer lastig parket brengt. Na vier jaar komt er zo mogelijk een einde aan zijn regeerperiode bij KRC Genk.

Wordt ongetwijfeld snel vervolgd.