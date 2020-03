Carrasco en Atlético blijven hangen op 2-2-gelijkspel tegen Sevilla, VAR eist hoofdrol op in eerste helft Redactie

07 maart 2020

18u12 0 Atlético Madrid ATM ATM 2 einde 2 SEV SEV Sevilla Jupiler Pro League Drie VAR-momenten leverden twee strafschoppen op in een woelige eerste helft tussen Atlético Madrid en Sevilla. De tweede helft was voor Atlético. Invaller Carrasco kreeg kansen om te scoren, maar de 2-2-ruststand bleef ook de eindstand.

Sevilla kwam na twintig minuten spelen verdiend op voorsprong via Luuk de Jong. Nadien eiste de VAR een eerste keer een hoofdrol op. Atlético claimde een fout op João Félix in de zestien. De videoref kende de thuisploeg een strafschop toe, weliswaar niet voor een overtreding, maar wel voor hands. Morata zette de elfmeter feilloos om.

Vijf minuten later klom de thuisploeg zelfs op voorsprong. João Félix was ditmaal de man die de netten liet trillen en het Estadio Wanda Metropolitano liet vieren.

Aan de overkant hield Oblak een bal op de lijn net uit zijn doel, in de fase die volgde ging een speler van Sevilla neer in de zestien. Opnieuw was het de VAR die tussenkwam en ditmaal een lichte penalty toekende aan de bezoekers. Ocampos bracht Sevilla vanop de stip nog voor de rust langszij.

Nog zat de taak van de VAR er in de eerste helft niet op. In de toegevoegde tijd claimden de Madrilenen opnieuw handspel van Sevilla, de videoref wuifde een derde strafschop weg. In een bewogen eerste helft gingen beide ploegen met een 2-2-tussenstand rusten.

In de tweede helft gooide Diego Simeone onze landgenoot Yannick Carrasco in de ploeg bij de thuisploeg. Met eenrichtingsverkeer van de Madrilenen, ging Atlético nadrukkelijk op zoek naar de voorsprong. Carrasco kreeg tot tweemaal toe een goede doelkans, maar hij zag beide pogingen naast en over de kooi van Vaclík vliegen. Ook Saúl en invaller Diego Costa kregen het leer niet tegen de netten.

Doelgevaar van de bezoekers bleef in de tweede helft zo goed als uit. Het slot van de partij bracht weinig met zich mee. Atlético probeerde nog wel, maar scoren lukte niet. De eindstand lag bij de rust al vast: 2-2.

Met dat gelijkspel schieten beide ploegen weinig op. Atlético komt samen met Getafe op plaats vier te staan. Sevilla blijft derde.

GOAL | Het staat opnieuw gelijk in het Wanda Metropolitano! 🔥



2️⃣-2️⃣ #AtletiSevillaFC 🇪🇸 pic.twitter.com/C1w7C1EKEu Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

GOAL | João Félix met zijn 4de goal van het seizoen! 🇵🇹



2️⃣-1️⃣ #AtletiSevillaFC 🇪🇸 pic.twitter.com/nlnr9C9wgy Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

GOAL | Morata met de gelijkmaker vanop de stip! 💪



1️⃣-1️⃣ #AtletiSevillaFC 🇪🇸 pic.twitter.com/UqPk9tuky5 Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

GOAL | Luuk de Jong trapt Sevilla op voorsprong! 👊



0️⃣-1️⃣ #AtletiSevillaFC 🇪🇸 pic.twitter.com/wFxvkFpgbZ Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link