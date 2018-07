Carcela meldt zich niet op training bij Standard Frank Dekeyser

Sterke play-offs, mee naar het WK in Rusland met Marokko: Mehdi Carcela heeft er tot nu toe een geslaagd 2018 opzitten. Maar de Marokkaanse international meldde zich vanmorgen niet op training bij de Rouches - ook al werd hij verwacht na zijn vakantie. Standard kreeg voorlopig geen verklaring van Carcela, die zich in principe aan een stevige boete mag verwachten. Eerder kwam ook Junior Edmilson al een week later toe op training van de Rouches.