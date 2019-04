Carcela in Luik tegen paars-wit meestal op zijn best: “Anderlecht blijft iets speciaals voor hem” FDZ

12 april 2019

07u40 0 Jupiler Pro League Watch out for Mehdi. Tegen Anderlecht - op Sclessin - stijgt Carcela boven zichzelf uit.

Eerst de statistieken. Acht wedstrijden, zeven overwinningen, één nederlaag, vier doelpunten, drie assists. 21 op 24 ofte 87,5% van de punten. Beter dan tegen alle andere ploegen uit de top zes. Mehdi Carcela verloor in Luik nog maar één keer tegen Anderlecht - de zware 0-4 in januari 2010. Intussen meer dan negen jaar geleden. Talisman van Standard in de klassieker.

Maar de Rouches konden in deze play-offs nog niet rekenen op de geniale flitsen van de Marokkaanse Belg. Zijn laatste écht goede wedstrijd dateert intussen al van 3 februari. Een thuismatch tegen... Anderlecht. U weet wel, toen zijn fantastische goal werd afgekeurd voor een voorafgaande fout van Kostas Laifis. De bras d’honneur plus middenvinger richting scheidsrechter Visser - in the heat of the moment - werden uiteindelijk niet bestraft met een schorsing.

Nadien was het verval groot. Te groot. Zowel in het slot van de competitie als in de start van de play-offs. Carcela liet zich niet meer opmerken. In Luik hopen ze dat hij vanavond opnieuw ontploft. “Anderlecht blijft toch iets speciaal voor hem”, zegt clubicoon Wilfried Van Moer. “Dan steekt Carcela altijd een tandje bij - het zal straks niet anders zijn. Hij wil altijd iets laten zien tegen die ploeg. Is dat logisch of niet... Eigenlijk zou hij met zijn kwaliteiten de ploeg moeten dragen in élke match. Zijn ploegmaats een boost geven. In play-off 1 zijn het toch allemaal topwedstrijden, hé. Dus: heeft hij geen goesting? Ik hoor en lees toch dat het bij hem in ‘het kopke’ zit.

‘Boemboem’

De Waalse analist Alexandre Teklak ziet ook dat het bij Carcela niet draait zoals vorig seizoen. “Het klopt dat hij niet veel getoond heeft. En toch haalde Standard zes op negen - zeker niet slecht. Hoe het komt dat Carcela nog niet top is? (twijfelt) Ik denk dat hij een speler is die vrijheid nodig heeft. Je mag hem niet opzadelen met te veel tactische richtlijnen. Hij houdt daar niet van. Alleen: ik begrijp de technische staf. Iedereen moet de tactiek volgen.”

“Natuurlijk zie je bij andere ploegen vaak dat de betere spelers een vrije rol krijgen”, vult Van Moer aan. “Misschien moet je Carcela zijn ding laten doen. Hij wil lopen waar híj wil. Het is zijn sterkte: boemboem en hij is weg. Maar Preud’homme weet ook dat het systeem in mekaar zakt als één of twee spelers hun werk niet doen. Carcela moet dat beseffen.”

Woorden die MPH zelf nuanceert. “Hij krijgt van ons de nodige vrijheid om zijn kwaliteiten uit te spelen. Soms heb je gewoon periodes waarin het minder goed gaat.”

Uit vorm of niet: toch denkt Teklak dat we de beste Carcela nog te zien krijgen de komende weken. “Al is het maar omdat hij met één actie het verschil kan maken. Mehdi moet daarvoor niet goed in de wedstrijd zitten. Weet je: de ploeg is meer afhankelijk van hem, dan omgekeerd. Standard heeft ‘un grand’ Carcela nodig om zelf groots te zijn. Vergelijk het met Vanaken bij Club Brugge of Pozuelo destijds bij Racing Genk. Spelers die anders zijn, die iets speciaals hebben. Als zij in een goede periode zitten, is de ploeg goed. Carcela heeft dat ook. Op voorwaarde dat hij zijn topniveau terugvindt.”

Carcela tegen andere PO1-ploegen

Tegen Club Brugge:

Competitie: 10 wedstrijden, 5 overwinningen, 1 nederlaag, vier gelijke spelen, 19 op 30. Drie doelpunten, één assist.

Tegen Antwerp:

Competitie: 2 wedstrijden, 1 overwinning, 1 nederlaag, 3 op 6. Nul doelpunten, nul assists.

Beker: 1 wedstrijd, 1 overwinning. Nul doelpunten, nul assists.

Tegen RC Genk:

Competitie: 8 wedstrijden, 5 overwinningen, 1 nederlaag, 2 gelijke spelen, 17 op 24. Drie doelpunten, twee assists.

Beker: 1 wedstrijd, 1 overwinning. Nul doelpunten, nul assists.

Supercup: 1 wedstrijd, 1 overwinning. Nul doelpunten, één assist.

Tegen AA Gent:

Competitie: 5 wedstrijden, 3 overwinningen, 2 nederlagen, 9 op 15. Één doelpunt, 0 assists.

Beker: 1 wedstrijd, 1 overwinningen. Één doelpunt, nul assists.