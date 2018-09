Carcela ergert zich dood: "Charleroi maakte het spel kapot, hopelijk word ik later beter beschermd" MDB

15 september 2018

20u23

Bron: Play Sports 0 Jupiler Pro League Ergernis bij Mehdi Carcela. De spelmaker van Standard was niet te spreken over de aanpak van Charleroi in de Waalse derby die op 0-0 eindigde. In het slot van de wedstrijd knalde Carcela het leer zelfs vol frustratie in de dug-out van de Carolo's. "Elke keer dat ik de bal kreeg, maakten ze een fout", klonk het.

In een potige Waalse clash was Carcela niet te spreken over de ingesteldheid van Charleroi. Volgens hem waren de Carolo's naar Sclessin afgezakt om het spel alleen maar af te breken. "We wilden hier starten om voetbal te spelen, maar zij wilden het spel kaopt maken", vertelde de 29-jarige spelverdeler in het flashinterview. "De scheidsrechter moet de spelers beschermen en dat heeft hij niet gedaan. Ik heb me geënerveerd vandaag. Hopelijk word ik de volgende wedstrijd beter beschermd."

"Elke keer ik de bal kreeg, was het een fout. Als ik daarna opnieuw de bal heroverde, was het weer fout. Het is jammer dat we in zo'n match niet scoren. 0-0, ja. Ze (Charleroi red.) zijn naar hier gekomen om 0-0 te spelen. Jammer genoeg voor ons."

Carcela uitte zijn frustraties ook tijdens de wedstrijd. In de tweede helft knalde hij zelfs de bal staalhard in de dug-out. Bij Charleroi veerden ze dan ook ziedend recht waarop scheidsrechter Lawrence Visser de gele kaart bovenhaalde. Carcela vroeg zelfs aan Preud'homme om gewisseld te worden, maar dat kwam er uiteindelijk niet van.