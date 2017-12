Camps: "Stuivenberg had bij Genk niets te zoeken. Dat wisten Janssens en De Condé vanaf de eerste dag" Hugo Camps

Albert is een fijn mens, riep Genk-preses Peter Croonen zijn ontslagen coach nog na. Een fijn mens: dodelijker kan een kwalificatie in het cynische voetbalwereldje niet zijn. Fijne mensen worden hooguit materiaalman en kantinejuffrouw, coaches die betrapt worden op fijne zachtmoedigheid tekenen hun doodvonnis.

Hoor toch de roep om de beul.

Dat Albert Stuivenberg ontslagen is als coach van Racing Genk heeft niemand verrast. Verrassend was alleen dat hij nog zolang mocht blijven zitten. De erbarmelijke wedstrijd tegen Eupen was eerder aanleiding dan oorzaak om hem te lozen. Van bij zijn aanstelling was duidelijk dat deze lieve man niet geschikt is voor de dug-out van een ambitieuze club. Albert kwam niet boven zijn profiel van diaken uit. Te veel wijwater, te weinig spuug. Zo sprak hij ook met die zalvende stem alsof voetbal gespeeld wordt op gewijde grond.

