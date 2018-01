Camps: "Bij deze wintermercato ontstaat nauwelijks opwinding. Het gaat allemaal om Deschachtjes" Hugo Camps

08u00 0

De vrije val van Real Madrid heeft iets troostends. Kapitalisme is niet het enige in de sport. Een hoofd vol muizenissen van Ronaldo en Bale volstaat om de triomf een jaartje uit te stellen. Verlies is ook hygiëne.

Alle grootmachten van het Europese voetbal hebben een dip gekend. Bij ons lijkt Anderlecht nu aan de beurt. In tegenstelling tot Real Madrid door slordig en lui beleid. Trots verworden tot brandstof die de vlam verteert. Of is het wetmatigheid: in de sport zijn sprookjes altijd van korte duur.

Hein Vanhaezebrouck is gekomen, maar nog steeds ligt een grauwsluier van gelatenheid over RSCA. Althans, in Brugge is het transferbeleid agressiever. Anderlecht wacht in bidstand op de ultieme vedette. Wachten is niet het juiste woord, openstaan is beter. Passieve attitude dus.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN