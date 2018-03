Camps: "KV Mechelen zakt. De dreun is bijna obsceen. Om van dit drama te bekomen zijn jaren nodig" Hugo Camps

11 maart 2018

21u02 0

Alles was sensationeel aan deze sportzondag. De secondewinst van Soler in Parijs-Nice, de ondraaglijke spanning rond promotie en degradatie in de Jupiler League met vooral de kinderlijke onberekenbaarheid van Standard en de slijtage van Charleroi. Maar de grootste sensatie werd een dag eerder beleefd in het promotieduel Cercle-Beeerschot-Wilrijk. In de laatste minuut verzekerde de vereniging zich van promotie dankzij een penalty. Daarmee werd de traditie van farfelue arbiters die het hele seizoen domineerde gerespecteerd. Zo er als sprake was van een stafschop dan virtueel.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN