Camps: "KV Mechelen is te lang een club van cake en erwtensoep gebleven. Dat heeft Aad scherp gezien" Hugo Camps

03 maart 2018

08u00 2

Aad de Mos heeft de sleutel tot het mirakel gevonden. KV Mechelen moet morgen in korte mouwen spelen. Dat de doelpalen op Sclessin uit de grond vriezen, doet er niet toe. Korte mouwen zijn het signaal van mannelijkheid en verzet. Intimidatie op zijn Hollands.

Ik ben in mijn leven nooit een coach tegengekomen die zich bezighield met de lengte van de mouwen van zijn spelers. Kort of lang, het was als haar, vrijelijk geknipt naar het hoofd en de fantasieën van de jongens. Totaal betekenisloos.

