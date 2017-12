Camps: "Het zou doodjammer zijn mocht Clement toetreden tot het ras der opportunisten" Hugo Camps

KRC Genk zou hengelen naar Philippe Clement als opvolger van Albert Stuivenberg. De coach van Waasland-Beveren zegt dat er nog geen gesprekken zijn gevoerd, maar ik had niet de indruk dat hij daar erg categorisch in was. Hij nam de toon aan van een weerpraatje: het kan vriezen, het kan dooien…

Beveren-Waasland is een sympathieke club met mensen aan het roer die een voetbalhart hebben. Ze doen er alles aan om het drama van degradatie te voorkomen. De middelen zijn beperkt, maar het geloof is groot.

Clement is over zijn schaduw van eeuwige assistent heen gesprongen en heeft laten zien dat hij als hoofdcoach niet langer het knikkende negertje is. Hij gaat soeverein voor aanvallend voetbal. Beveren-Waasland verrast met een eigen signatuur. Het voetbal gaat sneller dan het spreken van de coach. Er is sprake van een visitekaartje.

Dat Genk Clement in gedachten heeft, spoort met de filosofie van de club: streven naar verzamelde visitekaartjes. Maar Clement nu verleiden deugt voor geen meter. Niet in het lopende seizoen. Het is respectloos naar Beveren-Waasland toe.

Parvenugedrag ook.

Philippe Clement heeft zich tot nu toe niet laten kennen als razende job-hopper. Nu hij dan eindelijk eindverantwoordelijke is bij een club zou het doodjammer zijn mocht hij toetreden tot het ras der opportunisten. Hij mag gestreeld zijn door de verlokking van Racing Genk, maar zijn eer en zaligheid liggen nog even bij Beveren-Waasland. Het is intriest dat hij dat niet met zoveel woorden zegt. Ook hij dan makelaarszoontje geworden? Lid van de club der tsjeven?

Waaslanders, oefen u in verraad!