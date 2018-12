Camps: “De echte winnaar was STVV. Met een engel in de spits: Bezus” Hugo Camps

03 december 2018

09u30 0

Yari Verschaeren had een briefje bij voor Ivan Santini. Nou ja, een papiertje. Met tactische aanwijzingen van coach Vanhaezebrouck voor het vervolg van de wedstrijd. Je zou denken: roep dat dan, maar een papiertje is natuurlijk plechtiger.

De papieren revolutie is geïntroduceerd door de Nederlandse bondscoach Ronald Koeman die tijdens een interland Virgil van Dijk naar de spits wou sturen, luttele minuten voor het einde van de wedstrijd. Het briefje werd getoond op de Nederlandse televisie. Sindsdien is een klopjacht ontstaan om het papiertje in handen te krijgen. Sommigen zien de krabbels al in een etalage van het voetbalmuseum liggen. Gekte is een slepende ziekte.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Anderlecht

sport

sportdiscipline

voetbal

STVV