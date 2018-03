Burgemeester Renaat Landuyt trots op voetbalhoofdstad Brugge: “Eerste derby wordt strijd om mooiste titelfeest” Tomas Taecke

15 maart 2018

16u51 11 Jupiler Pro League Brugge heeft vanaf volgend seizoen met Club en Cercle opnieuw twee ploegen in de hoogste afdeling. En als het enigszins meezit, viert niet alleen de ‘vereniging’ maar ook blauw-zwart straks de titel op de Grote Markt. Korpschef Dirk Van Nuffel klaagt over de vele risicowedstrijden in zijn stad, maar burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) bejubelt alvast de rentree van Cercle in 1A: “Fantastisch dat er elke week ambiance in de stad is”.

De woorden van een bezorgde Brugse korpschef Dirk Van Nuffel zijn nog niet koud of zijn stad heeft er een tweede club bij in 1A. Niet alleen moet hij bij de vele risicomatchen van Club Brugge een ware politiemacht voorzien, ook zal de promotie van Cercle vanaf volgend seizoen extra manschappen van zijn politiezone op de been brengen. Van Nuffel opperde zelfs om de play-offs en de vele risicomatchen daarin af te schaffen, maar wat als ook Cercle volgend seizoen hoge toppen scheert? Anders dan Van Nuffel is burgemeester Renaat Landuyt wél opgetogen over de terugkeer van de ‘vereniging’ op het hoogste niveau. Brugge mag zich opnieuw dé voetbalhoofdstad van België noemen en daar is Landuyt ontzettend trots op: “Fantastisch dat er opnieuw elke week ambiance in de stad zal zijn. Voor de voetballiefhebbers en onze stad is dit prachtig. We zijn heel fier. Naast cultuur kunnen we zo ook de sport hoog aanhouden. Twee ploegen op het hoogste niveau: zoiets moet je verdienen”.

Na de titel van Cercle Brugge gelooft Landuyt dat ook stadsbuur Club straks net als in 2016 kampioen zal worden: “We gaan er nu al vanuit dat beiden straks de titel kunnen vieren”, aldus de burgervader van de West-Vlaamse hoofdplaats. “Het zou meteen de eerste derby zijn: wie kan het mooiste feest organiseren? Data zijn daarvoor nog niet vastgelegd, maar de gesprekken lopen. Bedoeling is dat we beide feesten alvast uit elkaar zouden houden. In eerste instantie lopen de gesprekken met Cercle, al hopen we op twee feesten. De ploegen bepalen zelf hoe hun feest eruit moet zien. Symbolisch gezien zal dit naar goede gewoonte wellicht doorgaan op de Grote Markt”.

Dat de Brugse derby straks terugkeert, zorgt voor gemengde gevoelens onder de fans van Club en Cercle. Zo is de burenstrijd voor Cerclespeler van de eeuw Jules Verriest onbeschrijfelijk, maar heeft acteur en notoir Clubfan Rik Verheye toch zijn bedenkingen: “Het is een leuk extraatje, al heb ik het gevoel dat die derby’s vooral in het kamp van Cercle heel fel beleefd worden. Voor hen is het dé match van het jaar, maar voor ons zijn er zo wel meerdere. Uiteindelijk gaat het over een wedstrijd waar er slecht 1,5 punten op het spel staan. Ik ben van Knokke en heb het gevoel dat dit vooral bij de mensen van Cercle en de echte Bruggelingen heel hard leeft. Maar goed, het is leuk dat Cercle terug is, want ik vind het een sympathiek ‘ploegsje’.” Verheye woont quasi alle wedstrijden van blauw-zwart live bij en maakte vorig weekend ook de promotie van Cercle mee: “Ik was in het stadion en heb me héél véél moeten verantwoorden (lacht). Uiteindelijk was ik het zo beu dat ik gewoon zei dat ik eigenlijk al aanwezig was voor de volgende match van Club (grijnst)”.

Jules Verriest, het Cercle-icoon bij uitstek, is dolblij dat de derby terug is. De boezemvriend van Clublegende Raoul Lambert kent als geen ander de charme van een Brugs stadsduel: “Voor Brugge, één van de mooiste steden van Europa, is die derby heel belangrijk. Ik heb veel derby’s meegemaakt en eigenlijk kan je de schoonheid en het belang daarvan nauwelijks verwoorden. We weten dat Club een aantal stappen boven Cercle staat, maar derby’s zijn altijd iets speciaal geweest. We moeten dit koesteren in Brugge. Voor de betrokken mensen zijn die duels héél mooi. Het resultaat is daarbij niet altijd het belangrijkste, het gaat meer om de beleving van die wedstrijden”.

