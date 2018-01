Buffel wil Genkse remonte inzetten: "Met een reeksje kan het snel gaan" Kjell Doms

Jupiler Pro League Play-off 1 halen. Mission impossible of niet voor Racing Genk? De Limburgers willen zich op stage in Benidorm in elk geval optimaal voorbereiden op de eindspurt in de reguliere competitie. "Met een reeksje kan het snel gaan", zegt kapitein Thomas Buffel.

Na een korte maar deugddoende break kan Thomas Buffel kan er weer vol tegenaan. “Het was zalig om de batterijen samen met de kids op te laden in Tenerife. Nu kan de focus opnieuw vol op het voetbal. Voor iemand van 36 is het goed om niet te lang stil te liggen”, lacht hij. “Hard werken, veel plezier maken en een goede band smeden, daar draait deze stage om volgens mij.”

En dat zal nodig zijn. Racing Genk begint aan een race tegen de tijd. ‘Operatie play-off I’ wordt hier in Benidorm ingezet. “Het zal elke wedstrijd van moeten zijn voor ons”, weet Buffel. “We moeten hier een stevige basis leggen, maar we moeten er ook voor zorgen dat we fris genoeg zijn om meteen te pieken. Die eerste wedstrijden tegen Oostende en Anderlecht kunnen ons seizoen maken of breken. We weten dat we voor een moeilijke opdracht staan, maar als we een reeksje kunnen neerzetten kan het snel gaan.”

Racing Genk telt op dit moment vijf punten achterstand op de zesde in de stand, maar heeft wel nog een wedstrijd tegen KV Oostende tegoed. Het wordt een helse strijd voor dat laatste ticket. Met Standard, Genk en Oostende als voornaamste kandidaten. “Vijf punten is veel en niet veel”, vindt Buffel. “Het moet soms ook een beetje meezitten. AA Gent pakt in de laatste minuut nog de overwinning tegen Charleroi, wij geven het in de laatste minuut nog weg tegen KV Kortrijk.”

Buffel voelt dat er onder nieuwe coach Philippe Clement een nieuwe wind waait. “Je voelt meteen dat er anders getraind wordt”, gaat de Genkse kapitein verder. “Ik herken bij Clement toch wel de methodiek van trainers zoals Preud’homme of Ferrera. Hij probeert ook een echte voetbaltaal in de groep te brengen. Communicatie was bij ons altijd een manco, dat kan echt nog veel beter en dat wil hij ook meteen aanpakken.”

