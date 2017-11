Buffel speelt zondag voor 33ste keer tegen Standard: “Ik hou van wedstrijden met deze intensiteit” Kjell Doms

16u13 0 Photo News Jupiler Pro League Thomas Buffel is zondag toe aan zijn 33ste duel tegen Standard. Enkel tegen Anderlecht speelde de 35-jarige kapitein van Racing Genk evenveel wedstrijden. “Ik hou van wedstrijden met deze intensiteit.”

Daar is Thomas Buffel weer, de Genkse kapitein is terug van eigenlijk nooit weggeweest te zijn. Alleen zagen we hem de laatste maanden minder vaak op het veld dan we hadden verwacht. “Toen ik mijn contract met één seizoen verlengde wist ik wel dat ik niet altijd in de ploeg zou staan”, doet Buffel zijn verhaal. “Maar na een goede voorbereiding stond ik toch in de basis, dan is het altijd even slikken als je uit de ploeg vliegt.” Voor aanvang van de partij tegen Zulte Waregem van vorig weekend was het midden september geleden dat Buffel nog eens aan een match mocht beginnen. “Dat was in die kwalijke nederlaag op STVV”, herinnert hij zich. “Nadien is de coach overgeschakeld op een systeem met twee spitsen en daar werden de flankaanvallers de dupe van. Als je ziet dat ook die omschakeling niet de gewenste resultaten oplevert dan begint het toch weer te kriebelen.” De winnaar in Thomas Buffel wil natuurlijk elke wedstrijd belangrijk zijn voor zijn team. “Dat was zo toen ik 22 was en dat is niet anders op mijn 35ste”, kan hij er zelf om lachen. “Als het went om op de bank te zitten is het tijd om de schoenen aan de haak te hangen, maar dat is nog niet het geval.”

Racing Genk krijgt zondag Standard over de vloer en krijgt zo de kans om zich steviger in de top zes te nestelen. Doorheen de jaren vocht Buffel aardig wat robbertjes uit met de Rouches. Zondag staat hij voor de 33ste keer oog in oog met de mannen uit Luik. Enkel tegen Anderlecht kwam hij ook 33 uit. “Het zijn altijd beladen duels en daar hou ik van. De intensiteit, die is er altijd, voor de rest is het moeilijk te voorspelen welke richting de partij zal uitgaan. Het kan een gesloten match zijn, maar voor hetzelfde geld staat er na negentig minuten 4-4 op het bord.” Over zijn mooiste herinnering hoeft hij niet lang na te denken. “In 2011 wonnen we hier thuis tegen Standard de titel, veel mooier kan het niet zijn.”

BELGA