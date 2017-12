Buffel niet te spreken over vierde scheids: "Een schande" Eddy Soetaert

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photo News Jupiler Pro League "Het is een schande", morde Thomas Buffel. "Aidoo zou nooit zijn tweede gele kaart hebben gekregen van de scheidsrechter, maar de vierde scheids aan de zijlijn stond te roepen 'Aidoo tweede geel' en de ref ging erop in voor een doodgewone fout. Maar toen we later altijd een tweede strafschop moesten krijgen wanneer Karelis werd neergetrokken, hebben we hem niet gehoord. Het is niet de eerste keer dat we problemen hebben met hem."

'Hem' dat was Lawrence Visser, die vanaf de zijkant moest toezien. Uiteindelijk zou je kunnen zeggen dat het nog niet zo erg tegenviel met tien, want dan pas greep Racing Genk zijn tegenstander bij de keel en kwam onder andere het doelpunt van Thomas Buffel. Een absolute beauty, meteen met links in de bovenhoek gedraaid.

"De coach vraagt om meteen uit te halen. Anders zou je de bal nog eens verleggen maar nu trapte ik meteen." Zijn eerste van het seizoen. "Maar dat maakt me niet blij want ik had liever drie punten gepakt", zegt de Genkse captain.`

Op nu naar Oostende. "We moeten er met dezelfde ingesteldheid naartoe. Er is maar één manier om eruit te komen en dat is hard blijven werken. Het publiek wil een ploeg zien die strijdt en is achter ons gaan staan. Na de wedstrijd hebben ze ons ook gesteund omdat ze gezien hebben dat we ervoor hebben gevochten. Helaas hebben we niet gehaald wat we verdienden."

