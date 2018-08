Buffel loodst Zulte Waregem met tweeklapper mee naar 4-0-zege tegen Eupen Jonas Van De Veire

11 augustus 2018

22u00 3 Zulte Waregem ZWA ZWA 4 einde 0 EUP EUP KAS Eupen Jupiler Pro League 37 jaar, maar nog lang niet versleten. Op intuïtie vond Thomas Buffel twee keer de weg naar doel. Faik zorgde met een héérlijke lob, Marcq legde de 4-0 eindstand vast.

Julian Schauerte, de rechtsback van Eupen, heeft de voorbije jaren nooit naar de Belgische competitie gekeken. En wanneer Claude Makelele gisteravond zijn laatste tactische analyse van Zulte Waregem gaf, luisterde hij wellicht alleen naar de instructies om Theo Bongonda op te vangen. Wist hij veel dat die rond het halfuur van flank zou wisselen met Thomas Buffel… Enkele tellen later liet Schauerte zich al verrassen door de ervaren winger. Buffel gleed aan de tweede paal een perfecte voorzet van De Pauw binnen (1-0).

Bij de volgende kans herhaalde dat scenario zich. Bongonda verstuurde met een splijtende pass De fauw en die vond aan de tweede paal opnieuw leeftijdsgenoot Buffel – Schauerte is blijkbaar geen snelle leerling. Weer was het prijs. Van Crombrugge zuchtte eens diep: zijn tegendoelpuntenteller staat nu al in de dubbele cijfers. En zeggen dat de doelman eerder in de eerste helft al Bongonda en De fauw van een treffer hield. Nochtans had Claude Makelele een vijfmansdefensie aan de aftrap gebracht in het Regenboogstadion.

Overbodig om toe te voegen dat het geen soelaas bracht. In het begin van de tweede helft stak Eupen nog even de neus aan het venster met kansjes voor Toyokawa en Milicevic, maar twee keer stond Bossut pal. Vervolgens zorgde Hicham Faik voor de fraaiste actie van de wedstrijd. Hij stiftte vanuit de draai perfect over Van Crombrugge. Over het vertrek van Onur Kaya klagen ze al lang niet meer aan de Gaverbeek. Essevee voetbalde nu wel zonder problemen de wedstrijd uit. Marcq zorgde in blessuretijd zelfs voor de 4-0. Het Regenboogstadion vierde de eerste driepunter van het seizoen.