Buffalo’s dansen op het ritme van Jess Thorup: Deen legt vreugde van fans vast met een selfie ODBS

17 maart 2019

22u28 2 Jupiler Pro League We hebben ‘m al eens zien dansen voor het vak met Gent-fans in Oostende, vanavond maakte Jess Thorup er een erezaak van om haast elke meegereisde supporter persoonlijk te bedanken. De Deense coach legde het moment na de kwalificatie voor play-off 1 vast met een selfie. We zien het pakweg Fred Rutten nog niet meteen doen.

Opdracht volbracht voor Thorup, de vervanger van de begin oktober ontslagen Yves Vanderhaeghe in de Ghelamco Arena. Na het nodige bloed, zweet en tranen mag AA Gent zich dan toch nog opmaken voor play-off 1. Na verlies op Waasland-Beveren zag het er héél slecht uit, maar kijk, een 12 op 12 later dansen de Buffalo’s op het ritme van Thorup. En of dat swingt.

Een herboren Yaremchuk zorgde met twee goals voor de broodnodige zege op Stayen, waar Gent een volwassen en ook gewoon goeie match speelde (0-2). De meegereisde fans zongen de kelen schor. In play-off 1 start Gent als het nummer vijf, op amper drie punten van het nummer twee Club Brugge. Ondertussen plaatsten de Buffalo’s zich ook nog eens na zeges tegen Beerschot-Wilrijk, Sint-Truiden en Oostende voor de finale van de beker van België, waarin ze in een duel tegen KV Mechelen starten als de favoriet. Of waarom het voor AA Gent en z’n charismatische coach nog weleens een erg mooi seizoen kan worden.