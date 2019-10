Brys: “Overtreding waar eerste goal uit voortkwam, was helemaal geen fout” GVS

20 oktober 2019

21u06

Bron: Proximus Sports 0

STVV-coach Marc Brys berispte de mentaliteit van zijn spelers in de eerste helft, maar vond ook dat zijn ploeg niet gediend werd door de omstandigheden. “De zogezegde overtreding op Saelemaekers waar de 1-0 uit voorkomt, was helemaal geen fout. Dat zag ik zelfs vanop de bank”, sprak Brys bij Proximus Sports. “Daardoor kreeg Anderlecht, voortgestuwd door de thuisfans, een extra portie vertrouwen. Langs de andere kant mag het onze eigen tekortkomingen niet verdoezelen. Onze eerste helft was slecht. We speelden angstig, 70 procent van onze passes gingen achteruit. Het vranke en vrije voetbal in de tweede helft was wél goed. Zó moeten we spelen. Helaas viel de 3-1 veel te snel na onze aansluitingstreffer. Maar in de toekomst moeten we dat scary voetbal achterwege laten en met lef en durf spelen.”

Boli: “Opnieuw reageren zat er niet in”

Yohan Boli scoorde in het Lotto Park, maar STVV kocht er niets mee. “Ons begin was slecht. We liepen achter de bal aan, die twee snelle tegengoals deden ons pijn”, vertelde de Fransman. “De 2-1 kon ons opnieuw lanceren, maar we slikten te snel een nieuwe tegentreffer.” Opnieuw reageren zat er niet meer in, net als twee weken geleden op bezoek bij KV Kortrijk slikten de Kanaries vier goals. “Maar we mogen niemand viseren. Het verdedigende werk begint bij mij: de diepe spits. Het is de verantwoordelijkheid van iedereen. Hard werken, dat is wat we nu moeten doen.”