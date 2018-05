Brugse 'VAR-fan' woont ... vlakbij stadion Anderlecht: "Tegen Gent kom ik in een eendenpak" MMB

06 mei 2018

19u21 0 Jupiler Pro League De meest opgemerkte figuur van de topper Club-Anderlecht was zonder twijfel de Brugse supporter die in beeld de draak stak met de videoscheidsrechter. Opmerkelijk: de fan woont … op slechts tien kilometer van het stadion van aartsrivaal Anderlecht. “Die VAR speelt al weken een negatieve rol. Ik zat al drie weken met het idee in mijn hoofd”, zegt Kristof.

Het leek wel voorbestemd: de videoscheidsrechter speelde al vóór aanvang van de wedstrijd een beslissende rol. Door problemen met de verbinding begon de cruciale topper met twintig minuten vertraging. Op dat moment kwam Kristof (41) al veelvuldig in beeld. De reden? Op zijn hoofd was een tv-scherm geïnstalleerd met een duidelijke verwijzing naar de VAR. “Plots stond mijn telefoon roodgloeiend”, glimlacht de veertiger vlak na de wedstrijd. “Eerlijk? Ik zat al drie weken met het idee in mijn hoofd. Als ik nu niet in beeld kwam, dan nooit. Wees eerlijk: die videoref speelt al weken een negatieve rol. Ik ben voorstander van het systeem, als het correct wordt gebruikt. Dat gebeurt jammer genoeg te weinig. Het is vooral in het voordeel van Anderlecht.”

Relativeren

Opmerkelijk genoeg woont de geboren Clubsupporter vlakbij het stadion van aartsrivaal Anderlecht. “Op zo’n tien kilometer, maar mijn motto is: FCB till I die”, lacht Kristof, die de uitslag trouwens wel kan relativeren. “Ik heb veel kameraden die supporter zijn van Anderlecht. Er is genoeg miserie in de wereld. Ik kan een voetbalwedstrijd dus zeker wel relativeren. Tegen Gent kom ik in een eendenpak!”, besluit Kristof.

Meer over Anderlecht

sport

sportdiscipline

voetbal

Kristof

sportevenement