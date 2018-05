Brugse politie: "Supporters Club Brugge bevonden zich niet op urnemuur" TLB

07 mei 2018

16u55

Bron: Belga 13 Jupiler Pro League Bij het verwelkomen van de spelersbus van Club Brugge stonden enkele supporters zondagmiddag niet op een urnemuur van het kerkhof. Dat meldt de Brugse lokale politie. De supporters bevonden zich immers op een muur ter hoogte van de composthoop van de begraafplaats. De politie hekelt de voortijdige berichtgeving over grafschennis.

Voor de wedstrijd tegen Anderlecht hadden heel wat fans zich gisteren verzameld langs de weg die de spelersbus moest afleggen naar het Jan Breydelstadion. Op beelden in de media was te zien hoe een tiental mensen vanop het kerkhof de gebeurtenissen volgde. De Brugse politie is daarom een onderzoek gestart naar vermeende feiten van grafschennis.

Uit de beelden is ondertussen gebleken dat de supporters zich niet op een urnemuur, maar wel op een muur ter hoogte van de composthoop van de begraafplaats bevonden. Bovendien werd op het kerkhof van Sint-Andries geen materiële schade vastgesteld. De fans lijken op de beelden ook niet de intentie te hebben om de graven te beschadigen. De politie benadrukt wel dat de supporters op het kerkhof eigenlijk niets te zoeken hadden. "We willen hierbij de supporters vragen om de sereniteit te bewaren op dergelijke plaatsen en kerkhoven niet te betreden als je daar niet hoeft te zijn", aldus woordvoerster Lien Depoorter.

Naar aanleiding van de berichtgeving in de media kreeg de politie zondagavond enkele meldingen over de feiten. Maandag deed nog een familielid aangifte om een duidelijk signaal te geven dat supporters niet op het kerkhof thuishoren.