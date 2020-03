Brugge feest: Club en Cercle vieren vijftienpuntenkloof en miraculeus behoud TTV/DMM

07 maart 2020

21u57 4 Club Brugge CLU CLU 2 einde 1 CER CER Cercle Brugge Jupiler Pro League Twee keer feest in Jan Breydel vanavond. Cercle Brugge is ondanks een nederlaag definitief gered, terwijl blauw-zwart nu al 15 punten voorsprong telt op AA Gent.

Hoogspanning in Jan Breydel, waar Club en Cercle Brugge in de 146ste derby om uiteenlopende redenen drie punten konden gebruiken. Philippe Clement verraste niet met zijn basiself: Rits raakte fit en vormde bij afwezigheid van Vormer opnieuw het middenveld met Vanaken en Balanta, terwijl voorin de mannen in vorm De Ketelaere en Schrijvers de voorkeur kregen. Bij Cercle ontbrak nog steeds de geblesseerde Peeters. Storck koos voor dezelfde basiself die vorige week op hetzelfde veld AA Gent te grazen nam. Voor Cercle was het met één oog kijken naar wat er zich op enkele andere velden afspeelde, met name in Moeskroen en Oostende.

Groen-zwart begon niet slecht aan het burenduel. De Vereniging hield in een weinig boeiend openingskwartier gelijke tred met de grote broer, dat nauwelijks in de buurt van Moser kwam. Gaandeweg groeide Club in de wedstrijd - vooral Mata en Diatta zorgden voor de nodige schwung. Na 19 minuten kon De Ketelaere een eerste keer dreigen, maar zijn poging belandde naast. Tien minuten voor de rust deed Vanaken beter. De tot dan toe onzichtbare aanvoerder trapte van buiten de grote rechthoek knap binnen. Een verdiende goal voor Club, dat meer initiatief toonde dan Cercle voor de rust.

Opnieuw Rits

Club duwde meteen na de rust het gaspedaal in… met alle gevolgen van dien. Eerst ging het vluchtschot van De Ketelaere net naast. Eén minuut later trof Rits raak. De middenvelder dacht nog voor het uur opnieuw te scoren, maar de VAR keurde het doelpunt van de Mechelaar af wegens handspel. Uitstel van executie voor Cercle - enkele minuten later knalde Diatta blauw-zwart naar de dubbele voorsprong. Net als Vanaken met een welgemikt schot in de benedenhoek, buiten het bereik van Moser.

Cercle reageerde vrijwel meteen. Mignolet speelde de bal pardoes in de voeten van De Belder, die te verrast leek om de bal in één tijd in het lege doel te deponeren. Missertje van de Brugse doelman, maar zonder erg voor Mignolet. Geen doelpunt voor Cercle, wél gejuich uit het bezoekersvak. De 1-0-voorsprong van Moeskroen tegen Waasland-Beveren volstond op dat moment voor het behoud. De slotfase van de wedstrijd was weinig interessant. Beide ploegen gingen nog op zoek naar een doelpunt, maar echte kansen waren er niet meer. Pas in de absolute slotfase lukte de ingevallen Hazard de aansluitingstreffer, die evenwel te laat kwam voor Cercle.

Club boekte uiteindelijk een logische zege. Door de nederlaag van AA Gent staat de koploper nu 15 punten los. Cercle kon meevieren met blauw-zwart: na een inhaalrace van jewelste en door het verlies van Waasland-Beveren is de Vereniging nu helemaal zeker van het behoud.