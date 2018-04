Broos wil "vernieuwing" bij Oostende: "Ik heb met open mond zitten luisteren naar visie van Verheyen" Redactie

25 april 2018

18u55

Bron: Belga 0 Jupiler Pro League Hugo Broos, technisch directeur bij KV Oostende, meent dat de club en spelers vernieuwing nodig hebben. Vandaag gaf Broos tekst en uitleg bij het aantrekken van Gert Verheyen als nieuwe hoofdtrainer van de eersteklasser.

Verheyen heeft nog niet getekend, maar de komst van de huidige trainer van de nationale U19 hing al een tijdje in de lucht. "Nochtans is het nog geen twee maanden geleden beslist zoals gesuggereerd. Ik liet zijn naam wel al vallen, maar op dat moment had Verheyen laten weten dat hij een avontuur als hoofdtrainer bij een club niet zag zitten. Bovendien moest de evaluatie van Adnan Custovic dan nog gebeuren", aldus Broos.

"Pas toen ik hoorde dat andere clubs achter hem aangingen, belde ik hem op om te vragen of hij van gedacht was veranderd. Vorige week spraken we een eerste keer concreet af, een week later was er een akkoord. Het klikte meteen. Ik heb met open mond zitten luisteren naar zijn visie", aldus Broos.

Custovic paste niet meer in het profiel van KVO. Volgens Broos is er een nieuwe wind nodig na de perikelen van de jongste maanden, onder meer door het vertrek van Marc Coucke en de overname door Peter Callant. "Maar al onze dank gaat uit naar Adnan die in een moeilijke situatie een mooi parcours heeft afgelegd", zegt Broos. "Ik evalueer echter niet op punten, want wie wint wordt door iedereen bestempeld als een goede trainer, terwijl dat niet altijd het geval is. Adnan is zeker een goede trainer, maar niet meer voor het Oostende van vandaag."

Van een tabula rasa wil Broos niet spreken, want onder meer Patrick Deman, keepertrainer, blijft aan boord. "Er zijn een paar zaken scheefgegroeid de jongste maanden, die moeten nu recht worden getrokken." Ondanks de vernieuwing en een aangekondigde versmalling van de spelerskern wil Broos volgend jaar meteen meedoen voor play-off I. "Ik wil niemand horen spreken van een overgangsjaar. Het wordt zeker moeilijk, maar we gaan er tot de laatste snik voor."