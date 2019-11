Bronn wil in januari weg bij AA Gent, dat Tunesiër naar B-kern stuurt Redactie

23 november 2019

12u42 0 Jupiler Pro League Er is geen toekomst meer voor Dylan Bronn bij AA Gent. De Tunesische international heeft aangegeven in januari te willen vertrekken bij de Buffalo’s. Het Gentse bestuur besloot vervolgens Bronn naar de B-kern te sturen.

Vorig jaar werd Bronn ook een tijdje naar de B-kern verwezen, aangezien hij liet blijken dat de rechtsbackpositie hem niet aanstond. Dit seizoen slaagde de Tunesiër er niet in een vaste basisplek af te dwingen bij Gent. Coach Jess Thorup opteert voor Igor Plastun en Michael Ngadeu in de defensie. De ervaren Zweed Mikael Lustig speelt op de rechtsachter.

Bronn kwam in totaal in 77 matchen uit voor de Buffalo’s. De Tunesiër was daarin goed voor tien treffers. Op het afgelopen WK scoorde Bronn ook in de groepsfase tegen de Rode Duivels. België won toen met 5-2.

