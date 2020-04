Brecht Dejaegere heeft respect voor Pro League: "Ze laten zich niet beïnvloeden door wat er in andere landen gebeurt” AV

06 april 2020

12u30 2 Coronavirus Eenzame tijden zijn het, ook voor de profvoetballers in ons land. In het VTM-programma ‘Blijf in Uw Kot’ vertelt AA Gent-middenvelder Brecht Dejaegere (28) over hoe hij de conditie onderhoudt tijdens de coronacrisis en hoe die gevolgen kan hebben voor z’n aanstaande trouwfeest.



België zit nog enkele weken in lockdown. Voor de profvoetballers in ons land geen aangename situatie, maar toch proberen ze er het beste van de maken en proberen ze hun conditie te onderhouden. Dat doet ook AA-Gent middenvelder Brecht Dejaegere. Aan Qmusic-dj Vincent Fierens en zanger en presentator Niels Destadsbader vertelt hij dat de spelers van AA Gent de opdracht kregen om aan hun conditie te blijven werken. “We moeten nog altijd een individueel programma volgen. Iedereen vervolledigt dit van thuis uit en alles kan worden opgevolgd via de mobiele applicatie Strava. Daarnaast moeten we ook twee keer in de week op de club aanwezig zijn om in groepjes van vier te trainen.”

De Pro League besliste vorige week om de competitie definitief stop te zetten. Een besluit waar Dejaegere zich wel in kan vinden. “Ik vind het een goede beslissing, want ze laten zich niet beïnvloeden door wat er in de andere landen gebeurt of wat de UEFA beslist. Ik heb respect voor de Pro League dat ze durven de competitie stop te zetten en te denken aan de veiligheid.”

Trouwfeest op de helling

Op persoonlijk vlak worden het ook nog spannende weken voor Dejaegere. Vorige zomer vroeg de West-Vlaming zijn vriendin Jana ten huwelijk aan de Eiffeltoren in Parijs. Het trouwfeest staat normaal gepland in juni, maar het is nog maar de vraag of het daadwerkelijk zal doorgaan. Dejaegere hoopt alvast van wel. “Het is bang afwachten, maar wij zouden alles heel graag laten doorgaan. De trouw gaat sowieso door, maar voor het feest is het nog wat gissen”, sluit hij het amusante gesprek af.

