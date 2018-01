Brandon Mechele: van bijna niet meer bij Club naar onmisbaar Wouter Devynck

08u36 3 BELGA Jupiler Pro League De grootste verrassing bij Club dit seizoen? Nog meer dan nieuwkomers Nakamba of Dennis? Dat moet Brandon Mechele (24) zijn. Eind vorig seizoen uitgeleend om nooit meer terug te keren, leek het, maar nu is hij voor Leko één van de eerste spelers op het wedstrijdblad.

"Ik had een half jaar geleden nooit kunnen denken dat ik hier zo gelukkig zou zitten." Weg is de terneergeslagen houding toen hij vernam dat hij na zijn meer dan geslaagde uitleenbeurt aan STVV moest terugkeren naar Brugge. Voor ons zit een mentaal en fysiek ijzersterke voetballer. 'Mens sana in corpore sano'. "Eerlijk, voor Leko kwam, had ik er geen goed oog in.", bekent hij. "Ze hadden al drie centrale verdedigers en er zou er nog één bijkomen. Bovendien had ik bij STVV in die zes maanden het voetbalplezier teruggevonden. Ik wilde dat niet zomaar weer afgeven. Maar Leko heeft me overtuigd."

Valt dat mee! Die bank heb je dit seizoen nog niet gezien. Letterlijk altijd negentig minuten gespeeld in de competitie en in de beker. En Europees enkel in Athene niet in actie gekomen.

"Dan nog omdat de trainer opteerde voor vier verdedigers achteraan. (glimlacht) Goed, hé. (droog) Als je goed speelt, is er normaal gezien ook geen reden om gewisseld te worden. Ik had in het begin van het seizoen nochtans verwacht om er eens naast te vallen, maar dat is niet gebeurd."

En het kan nog straffer. Op twee competitiematchen na, heb je ook alles gespeeld bij STVV. In heel 2017 heb je dus slechts 270 minuten gemist.

(zonder aarzelen) "Bij STVV hielden ze me één keer aan de kant om geen risico te nemen met een kleine blessure en die andere keer mocht ik als huurling niet spelen tegen Club. Fysiek sta ik ongelooflijk sterk."

Mentaal ook.

"Het is dan ook een leuk half jaar geweest. Ik speel opnieuw met vertrouwen. Er is ook meer aandacht van de media. (denkt even na) Ik heb ook het gevoel dat ik mijn steentje bijdraag tot het huidige succes. Het is een geweldig gevoel om de ploeg mee naar een hoger niveau te stuwen."

