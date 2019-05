Boya kaartenkampioen en Bolat miste geen minuut: de 20 opvallendste cijfers van het seizoen 2018-2019 SJH/Jse

21 mei 2019

07u01 0 Jupiler Pro League Het zit er nog niet helemaal op, maar wel al voor 13 van de 16 teams uit 1A. Er schieten nog twee barrageduels over, maar een terugblik op de competitie kan wél al. Aan de hand van deze 20 cijfers kijken we achterom.

31 – Hans Vanaken is de meest bepalende speler. Hij was betrokken bij 31 doelpunten. 14 keer scoorde hij zelf, 17 keer bracht hij een goal aan. Harbaoui (25 + 2) en Samatta (23 + 4) doen net iets minder goed.

127 – Niemand trapte zo vaak naar doel als Ruslan Malinovskyi. Met Trossard (121) en Samatta (93) heeft Genk drie spelers in de top vijf.

680 – Het mag dan ook niet verwonderen dat Genk als team het meeste doelpogingen ondernam. Gent (615) en Club Brugge (582) komen het dichtst in de buurt.

32 – Als je zo vaak naar doel trapt, tref je ook vaak het doelhout. Genk deed het 32 keer, Club 25 keer en Antwerp 15 keer. Vanaken (9) is de speler die het vaakst op het kader trapte.

27 – Door al die doelpogingen opende Genk in 27 van zijn 40 wedstrijden de score. Cerle (25) liet dan weer het vaakst de tegenstander als eerste scoren.

115 – Theo Bongonda werd het vaakst foutief afgestopt. Carcela (102) en Mbokani (98) waren ook vaak het slachtoffer van overtredingen.

86 – Zo vaak begin Mats Rits een overtreding. Niemand werd zo vaak teruggefloten. Al lieten Harbaoui (78) en Marreh (69) zich ook niet onbetuigd.

37 – Moeskroen gebruikte het hoogst aantal verschillende spelers. Charleroi deed het met 33, Anderlecht, Gent en Waasland-Beveren lieten er 32 opdraven.

14 – Keer wist Mazzu een speler in te brengen die voor Charleroi tot scoren kwam. Cercle Brugge (12) en Gent (11) deden ook behoorlijk wat ‘gouden’ wissels.

41 – Niemand werd zo vaak voor buitenspel afgevlagd als Yohan Boli. Mbokani (40) en Osimhen (38) liepen ook geregeld offside.

3.600 – Sinan Bolat is de enige speler die elke minuut op het veld stond. Ochoa en Didillon zouden de kaap van de 3.600 normaal ook gerond hebben, mocht het duel Standard – Anderlecht niet vroegtijdig gestaakt zijn.

134 – Keer ging de bal op de stip. 17 keer meer dan vorig seizoen. Union kreeg 6 elfmeters in zijn 10 play-off 2-wedstrijden. Nardi, Roef, Bruzzese en Dutoit stopten er elk 3. Harbaoui nam er 8 en zette ze allemaal om.

19 – Zoveel kaarten verzamelde Franck Boya dit seizoen. De middenvelder van Moeskroen slikte 16 keer geel en 3 keer rood. In totaal ging er 1.490 keer een speler in het boekje. Antwerp (120) pakte het vaakst geel, Moeskroen (11) zag de meeste spelers uitgesloten worden.

2,98 – Het gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd. In totaal vielen er 983 goals in 330 wedstrijden. 23 meer dan vorig seizoen.

293 – Goals kwamen tot stand uit een stilstaande fase. Dat is bijna 1/3de met 29,8 procent van alle doelpunten.

130 – Goals van buiten de rechthoek. Hetzij 13,2 procent. Trossard trof 7 keer raak van buiten de zestien.

14 – Vukovic is de doelman met het meeste clean sheets. Club Brugge en Genk hielden elk 15 keer de nul. Eupen kwam dan weer in 13 wedstrijden niet tot scoren.

16 – Het aantal punten dat STVV in het laatste kwartier nog buitmaakte. Cercle speelde er dan weer 12 kwijt in het slotkwartier.

30 – De Truienaars pakten ook het meest aantal punten na een achterstand. Zulte Waregem speelde er nog 28 kwijt nadat het op voorsprong kwam.

135 – Lawrence Visser was de ref die het vaakst een gele kaart bovenhaalde. Laforge (8) gaf dan weer de meeste rode kaarten. Verboomen (16) legde de bal het meest op de stip.