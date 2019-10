Boya doet z’n beklag over duwtje net voor goal Vanaken: “Altijd hetzelfde, we hebben er genoeg van” GVS

18 oktober 2019

21u41 0

Een ziedende Frank Boya aan de rust van Moeskroen-Club Brugge. Een halve minuut voor Hans Vanaken de 0-1 fraai afrondde, claimde de 23-jarige Kameroener een overtreding na een luchtduel met Dennis. Scheidsrechter Lothar D’Hondt zag er geen graten in en keurde de goal goed, Boya deed z’n beklag halfweg de match. “Zien jullie dat dan niet? Het was een duidelijke overtreding, maar de referee fluit niet”, briesde de Moeskroense middenvelder voor de microfoon van Play Sports. “Het is altijd hetzelfde, we hebben er genoeg van. Ik moet mij medisch laten controleren, want ik heb pijn aan de ribben.”

Neemt Boya sportief revanche in de tweede helft? Volg de match hier LIVE!