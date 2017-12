Boucaut kop van Jut voor Lokeren, maar zijn juiste beslissing levert RSCA wel zege op Anderlecht mist efficiëntie op Daknam Pieter-Jan Calcoen

19u57 2 BELGA Jupiler Pro League Anderlecht kan met een overwinning richting Celtic, maar het had nooit zo mogen bibberen tot het einde. Tegen Lokeren toonde paars-wit alweer een gebrek aan efficiëntie. Hoe zal déze ploeg dinsdag drie keer scoren?

"Merci Boucaut!" De fans van Lokeren viseerden rond het uur de scheidsrechter. Aanleiding was een goedgekeurd doelpunt van Anderlecht voor 1-2. Rassoul liep op dat moment achter het doel, maar de ref oordeelde terecht dat de Lokeren-verdediger toch deelnam aan het spel. Hanni stond zo geen buitenspel - tot onvrede van Lokeren -, Onyekuru kon de 1-2 simpel binnenschuiven.

En zeggen dat Lokeren net zijn beste helft van het seizoen gespeeld had. Althans als we de oude man in de perszaal mochten geloven. Wel, als hij de waarheid sprak, hebben we met de Wase supporters te doen - zo goed was het allemaal niet, tussen de mistbanken door.

Let wel: Lokeren was in de slotfase van de eerste 45 minuten best dreigend. De Ridder had altijd moeten scoren, een knal van Ticinovic verdiende beter en De Sutter trapte maar net naast. Maar tegelijk is de realiteit dat de thuisploeg enkel zijn tweede adem vond omdat Anderlecht-rechtsachter Appiah net voor het halfuur zo dom was om een penaltyfout te begaan. Skulason nam het geschenk in dank aan: 1-1, waardoor Lokeren dus uit het niets ging voetballen.

Voordien was Anderlecht heer en meester op Daknam. Een dominantie - het leek wel alsof Lokeren de bal niet wilde hebben - die resulteerde in de verdiende voorsprong. Appiah, die af en toe iets doet dat hij eigenlijk niet kan, met de prima voorzet, Gerkens met de 0-1. Alleen liet paars-wit nadien alweer na om de match op slot te gooien. Hanni poeierde over, Onyekuru miste precisie en Teodorczyk trok gewoon de lijn van zijn seizoen door.

Toch kwam paars-wit na de controverse om de 1-2 nooit meer in de problemen. Een echte opsteker richting Celtic in de Champions League werd de partij evenwel ook niet - daarvoor werden er te veel mogelijkheden onbenut gelaten. Het is ons dan ook een raadsel hoe de landskampioen in Schotland drie keer zal scoren. Maar ach, de kloof met leider Club Brugge is toch voor één dag weer wat kleiner geworden. En wie het kleine niet eert…

