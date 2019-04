Bosuil viert feest: leider Genk schiet zichzelf in de voet met gemiste kansen en verliest van Antwerp MH en SJH

02 april 2019

22u24 37 Antwerp ANT ANT 1 einde 0 GNK GNK KRC Genk Jupiler Pro League In Brugge en Luik wrijven ze zich in de handen. Competitieleider Racing Genk ging vanavond verrassend onderuit op de Bosuil: 1-0. De troepen van Clement hadden het -zoals zo veel teams dit seizoen- niet onder de markt met de fysieke présence van Antwerp. Al bleek vooral efficiëntie het codewoord.

Dat The Great Old al na vier minuten op voorsprong kwam, legde hen uiteraard geen windeieren. Vukovic ging niet vrijuit op de vrije trap van Refaelov - ‘t was zijn hoek. Genk reageerde wel via Samatta en Ito, maar hun vizier stond niet op scherp. Vooral die laatstgenoemde -tegen Anderlecht nog uitblinker met een goal- liet twee wenkende kansen onbenut. Clement wreef zich over de kale knikker.

En wat dan gezegd van Paintsil. De kwieke Ghanees had de gelijkmaker halfweg de tweede helft maar voor het binnenknikken, maar Bolat pakte uit met een ultieme kattenpoot. Antwerp plooide massaal terug, maar kraakte niet. Scherprechter in de titelstrijd. In Deurne-Noord mogen ze terecht dromen van Europees voetbal. Antwerp wipt, al dan niet tijdelijk, naar de vierde plaats.

Octopus Bolat

De goal was van Refaelov, maar de matchwinnaar heette Sinan Bolat. Uitgerekend tegen zijn ex-club keepte de Turkse international een weergaloze wedstrijd. Met drie straffe en één miraculeuze reddingen hielp hij de Great Old aan een stunt tegen competitieleider Racing Genk. Antwerp behoudt dankzij zijn doelman uitzicht op dat zo begeerde Europese ticket.

De competitieleider op bezoek op de Bosuil, dan weet je als je Sinan Bolat heet dat je geen snipperdag moet nemen. Een 12de clean sheet zou de Turkse doelman een belangrijk aandeel geven in het eerste resultaat van de Great Old in deze play-offs. Zijn laatste match zonder tegendoelpunt was intussen vijf duels geleden, op het veld van... Genk. Antwerp opende vroeg de score en dan kan je er vanop aan dat Bolat geen vaart meer maakt. Hij begon dus meteen zijn tijd te nemen onder het - ongetwijfeld goedkeurend - oog van Laszlo Bölöni.

Echte ingrepen moest hij in het eerste kwart van de match wel nog niet doen. Pas toen Trossard een gaatje zag en Samatta vrijspeelde, moest Bolat echt tussenkomen. Hij kwam snel uit zijn kooi en verkleinde de hoek voor de Tanzaniaan die op de doelman trapte. Even later vond ook Ito de weg naar de zestien van Antwerp. Bolat verliet opnieuw zijn lijn, maakte zich breed en had net dat tikkeltje geluk dat de Japanner op zijn hoofd mikte. Zo hield de goalie van Antwerp zijn team twee keer op voorsprong.

Bolat is aan een sterk seizoen bezig en staat met vertrouwen te keepen. Dat merk je als hij ver uit zijn doel komt om een voorzet te plukken. Dat risico nam hij een paar keer én met succes. Vlak voor rusten deed de Turkse doelman nog één minder opgemerkte, maar zeker niet onbelangrijke interventie. Samatta schudde Van Damme af en had vrije baan, maar doordat Bolat zo ver uit zijn zestien kwam, dwong hij de topschutter om snel te spelen en die duwde de bal te ver van de voet. Zo voorkwam hij opnieuw erger.

Vlak na de pauze een nieuwe cruciale tussenkomst van Bolat. Ito glipte door de buitenspelval, maar de keeper van Antwerp dook als een kat in zijn voeten. De actie werd weliswaar afgevlagd, maar dat bleek onterecht, dus als Ito gescoord had, zou de VAR de goal gevalideerd hebben. Derde belangrijke save dus voor Bolat en daar bleef het niet bij. De ingevallen Paintsil dacht al dat hij de gelijkmaker binnen gekopt had, maar Bolat stak er in ware octopus-stijl zijn arm nog tussen en hield de 1-1 nog maar eens van het bord. De vierde en meteen de strafste redding voor Bolat die bleef groeien in de wedstrijd.

In de slotfase pikte hij nog een paar keer erg waardevolle seconden voor zijn ploeg, maar een vijfde save hoefde hij niet meer boven te halen. In blessuretijd ging hij nog theatraal liggen om blessureverzorging te krijgen en de klok zo te laten verdertikken. Zo greep Bolat zijn 12de clean sheet en daarmee komt hij weer netjes naast Vukovic aan de leiding van dat nevenklassement, maar ook de drie punten die Antwerp buit maakte, mogen voor 90 procent op het conto van Bolat worden geschreven.