Bosuil viert feest: leider Genk schiet zichzelf in de voet met gemiste kansen en verliest van Antwerp MH

02 april 2019

22u24 0 Antwerp ANT ANT 1 einde 0 GNK GNK KRC Genk Jupiler Pro League In Brugge en Luik wrijven ze zich in de handen. Competitieleider Racing Genk ging vanavond verrassend onderuit op de Bosuil: 1-0. De troepen van Clement hadden het -zoals zo veel teams dit seizoen- niet onder de markt met de fysieke présence van Antwerp. Al bleek vooral efficiëntie het codewoord.

Dat The Great Old al na vier minuten op voorsprong kwam, legde hen uiteraard geen windeieren. Vukovic ging niet vrijuit op de vrije trap van Refaelov - ‘t was zijn hoek. Genk reageerde wel via Samatta en Ito, maar hun vizier stond niet op scherp. Vooral die laatstgenoemde -tegen Anderlecht nog uitblinker met een goal- liet twee wenkende kansen onbenut. Clement wreef zich over de kale knikker.

En wat dan gezegd van Paintsil. De Ghanees had de gelijkmaker halfweg de tweede helft maar voor het binnenknikken, maar Bolat pakte uit met een ultieme kattenpoot. Antwerp plooide massaal terug, maar kraakte niet. Scherprechter in de titelstrijd. In Deurne-Noord mogen ze terecht dromen Europees voetbal. Antwerp wipt, al dan niet tijdelijk, naar de vierde plaats.

