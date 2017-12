Bossut na nieuwe opdoffer: "Snel vier à vijf versterkingen nodig"



Kristof De Cnodder

21u15 0 Photo News Jupiler Pro League Net als je dacht dat Zulte Waregem niet meer dieper kon zakken, kreeg de ploeg van Francky Dury een nieuwe dreun van jewelste te verwerken: 0-4 verlies tegen Charleroi én twee rode kaarten. “We hebben vier à vijf ervaren versterkingen nodig om het tij te keren”, zucht routinier Sammy Bossut. “En die kunnen er maar best zijn voor de stage.”

Nee, ook de laatste match van 2017 bracht niet de kentering voor Zulte Waregem. Meer nog, door de vroege uitsluitingen van Sandy Walsh en Peter Olayinka was het tegen Charleroi nooit echt een wedstrijd. Zo sluit Zulte Waregem het jaar af met 4 op 39 en een kater van jewelste. “Met tien man had er misschien nog iets in gezeten, maar met negen werd het een onmogelijke opdracht”, stelde Waregems kapitein Davy de Fauw vast. “En dan viel de 0-2 ook nog eens op slag van rust… Momenteel zitten we in zo’n fase.”

“Ergens moet je deze nederlaag relativeren, want met negen tegen elf was het een ongelijke strijd”, vulde doelman Sammy Bossut aan. “Anderzijds stemmen die rode kaarten ook wel tot nadenken. Zeker die van Olayinka. Tja, Peter is een goede voetballer, maar bij die fase liet hij de ploeg gewoon in de steek. Ik zag van honderd meter verderop dat hij een domme overtreding ging begaan. Ik hoop dat hij zelf beseft wat hij heeft gedaan.”

Bossut zag in de voorbije weken/maanden al te veel stommiteiten gebeuren. “Eigenlijk moet je leren uit je fouten, maar dat gebeurt te weinig. We moeten dat in de winterstop toch allemaal eens streng analyseren”, aldus Bossut. “Nu is al duidelijk dat er op bepaalde posities ervaring bij moet komen. Drie versterkingen gaan volgens mij niet genoeg zijn. Volgens mij hebben we zeker vier à vijf ervaren nieuwkomers nodig. En die aanwinsten zijn er best al voor we op stage vertrekken. Er resten ons nog maar negen wedstrijden, dus er is geen tijd te verliezen. Met de versterkingen er bij kunnen we hopelijk fysiek en tactisch één en ander bij stellen. Extra concurrentie is ook nodig. Sommige jongens zijn nu te zeker van hun plaats.”

Een zorgeloze vakantie wordt het dus niet voor Essevee. “Als je bij de winterstop slechts vier punten voorsprong hebt op de laatste in het klassement, zit je in slechte papieren”, merkt Davy de Fauw ten slotte op. “Na Nieuwjaar resten ons nog negen finales. De voorbije jaren speelden we na de winterstop voor een plaatsje in Play-off 1, nu wordt het iets heel anders. Afwachten hoe de groep daarmee om zal gaan, want veel jongens zijn dit niet gewend. Of er toch ook nog positieve zaken te melden zijn? We hebben nu even om de hoofden leeg te maken en de supporters staan nog achter de ploeg. Da’s goed, want we gaan onze fans in het vervolg van de competitie heel hard nodig hebben.”

