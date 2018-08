Borkelmans verwacht mooie Club-Anderlecht en looft speler van paars-wit: "Hij wordt de man van het seizoen" XC

25 augustus 2018

09u00 0 Jupiler Pro League Zondag om 14u30 kruisen Club Brugge en Anderlecht de degens in het Jan Breydelstadion. De twee titelfavorieten tegenover elkaar. Wat valt er van die partij te verwachten? En wie is er favoriet? Wij vroegen het vandaag aan Club-icoon Vital Borkelmans.

"Club en Anderlecht geven een frisse indruk. De aankopen hebben zich meteen uitstekend aangepast", klinkt het bij Vital Borkelmans. "Danjuma is een goede vervanger van Limbombe, de revelatie van vorig seizoen. Geen evidentie, maar hij doet dat schitterend. Hij past binnen het systeem. Bij Anderlecht zijn er heel wat goede voetballers bij. Dit wordt voor beide teams een eerste test: hoe sterk zijn ze nu echt?"

Borkelmans verwacht alvast een mooie wedstrijd. "Het zijn nu eenmaal twee voetballende ploegen. Ik denk dat er veel doelkansen zullen zijn. Wie er favoriet is? Da's een lastige. Normaal de thuisploeg, maar het is na die paar wedstrijden moeilijk in te schatten wie beter is. Beide teams zijn door het aantal transfers nog wat aan het zoeken. Maar al nieuwe aanwinsten zijn er niet zomaar: Club en Anderlecht willen duidelijk ook Europees een rol van betekenis spelen."

Amper vier speeldagen ver en het paars-witte koningskoppel trof reeds twaalf keer raak. Santini maakte er zeven, Dimata vijf. "Echt knap hoe Santini is teruggekeerd. Hij is fysiek zo sterk en heeft duelkracht. Dan hebben ze er ook nog eens Dimata lopen. Volgens mij wordt hij dit seizoen dé man in de Belgische competitie. Een stevig duo, maar Club staat achterin dan weer zeer sterk. En dan heeft Mechele nog niet eens gespeeld dit seizoen."

Opvallend: Anderlecht wint de laatste 20 jaar veel makkelijker in Jan Breydel dan Club in het Astridpark. Zo staat het 9-0 in het voordeel van paars-wit. "Straf cijfer, maar dat is moeilijk te verklaren", aldus Borkelmans. "Beide teams zijn thuis niet eenvoudig te kloppen. En ja: Anderlecht heeft soms een uitschieter in Jan Breydel, maar vergeet niet: soms krijgen ze er ook een pandoering."