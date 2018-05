Bondsvoorzitter Linard is het beu: "Volgend seizoen duidelijke regels over de VAR"



Rudy Nuyens

08 mei 2018

07u04 7 Jupiler Pro League Bondsvoorzitter Gérard Linard heeft zijn buik stilaan vol van de wekelijks terugkerende discussies over de VAR en de arbitrage. Hij wil dat het volgend seizoen weer over voetbal gaat.

Linard is een beetje geschrokken van de uitspraken van zijn ondervoorzitter Bart Verhaeghe, die na de topper in Brugge openlijk de integriteit van de arbitrage en de VAR in vraag stelde. "Ik denk dat Bart vanuit de emotie reageerde, meteen na de match. Ik ken Bart, hij wil graag perfectie in alles. Ik ga weleens met hem praten. Maar ik kan als bondsvoorzitter vooral niet om het feit heen dat er wekelijks oprispingen zijn over de VAR. Het seizoen is bijna voorbij, maar daarna ga ik met alle betrokkenen praten om te zien wat er allemaal fout loopt. Ik zal spreken met scheidsrechtersbaas Johan Verbist, met Werner Helsen, die gegevens verzamelt voor IFAB (International Football Association Board, dat de spelregels bepaalt, red.), met Frank De Bleeckere en met iedereen die ons kan helpen. Ik wil dat er voor volgend seizoen duidelijkheid komt. Er zijn duidelijke regels nodig, een structuur die ons toelaat een einde te maken aan de wekelijkse discussies en aan beslissingen die iedereen enerveren. Het moet weer over voetbal gaan."

Scheidsrechtersbaas Johan Verbist had gisteren ook een statement kunnen maken, maar hij verkoos niet te communiceren, om niet meer olie op het vuur te gooien. Pierre François, de CEO van de Pro League, reageert wel. Hij zet de arbitrage én Bart Verhaeghe uit de wind.