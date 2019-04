Bondsprocureur Wagner: “Ik zeg niet dat uitspraken van Verstraete irrelevant zijn. Maar ook niet dat ze doorslaggevend zijn” Niels Vleminckx

10 april 2019

14u09 0 Play-off 1 Het bondsparket vroeg maandag zeven speeldagen schorsing voor Genk-middenvelder Ruslan Malinovskyi. “Maar dat kunnen er vrijdag ook nog zes of zelfs nul zijn”, zegt bondsprocureur Kris Wagner. Dat ‘slachtoffer’ Birger Verstraete zegt dat er geen intentie was bij Malinovskyi, kan de strafmaat mee bepalen. “Ik zeg niet dat de uitspraken van meneer Verstraete compleet irrelevant zijn. Maar ook niet dat ze doorslaggevend zijn.”

Eerst even de feiten: afgelopen weekend kreeg Genk-middenvelder Ruslan Malinovskyi rood nadat zijn studs het hoofd van Gent-speler Birger Verstraete hadden geraakt. Verstraete bloedde, ref Visser gaf rood. Over die sanctie op zich was al een pak discussie. Het schorsingsvoorstel van de bondsprocureur wakkerde de storm alleen maar aan: zeven speeldagen eiste die.

Uitspraak Verstraete

Maar dinsdagavond schreef Birger Verstraete op Twitter: “Heb de beelden na de wedstrijd ook bekeken, maar heb geen enkel vermoeden dat het met opzet was, eerder een ongelukkige botsing.” Verandert dat iets aan de redenering van bondsprocureur Wagner? “Ik denk daar op dit moment heel hard over na”, zegt Kris Wagner.

Wagner: “Meneer Verstraete zegt dat meneer Malinovskyi geen intentie had iemand te raken. Maar hij kan niet in een ander zijn hoofd kruipen, dus kan hij dat niet met zekerheid zeggen. Ik snap dat veel mensen emotioneel reageren. Maar ik mag als bondsprocureur geen rekening houden met de gevolgen voor de competitie. Ik moet volstrekt neutraal zijn. Dus kijk ik hier met een juridische blik naar. Ik zeg niet dat de uitspraken van meneer Verstraete compleet irrelevant zijn. Maar ook niet dat ze doorslaggevend zijn.”

“Juristen kunnen niet in iemands hoofd kijken, maar zijn er wel op getraind om op basis van alle elementen van het dossier te peilen naar het opzettelijk of intentioneel karakter van een handeling. En er kan ook rekening worden gehouden met antecedenten. Als iemand in het verleden al meermaals veroordeeld werd wegens opzettelijk trappen, kan dat in dit geval één van de elementen zijn die bij de beoordeling worden betrokken. Ook het feit dat er juist voordien een trekfout was tegen meneer Malinovskyi kan juridisch relevant zijn: een motief om revanche te plegen was er zeker - alle elementen zijn dus van belang, niet louter de perceptie van het slachtoffer.

Kris Wagner zegt de komende dagen te gebruiken om de hele zaak nogmaals grondig te analyseren. Vrijdag zal hij aanwezig zijn op de zitting van de Geschillencommissie, die de strafmaat zal bepalen - al zou Genk dan nog in beroep kunnen gaan. “Momenteel zijn er drie mogelijke hypotheses. Eén: Malinovskyi maakte bewust een zware fout. Twee: er was niets aan de hand. Of drie: de speler viel, maar was onzorgvuldig bij het plaatsen van zijn voeten en kwetste daardoor de heer Verstraete. Schade door onvrijwillig gedrag, als gevolg van onzorgvuldigheid, is ook laakbaar.”

Of de bondsprocureur vrijdag een ‘bocht zal maken’, zoals in sommige media verscheen, wil hij niet gezegd hebben. Maar hij sluit ook niet uit dat de vordering die hij zal instellen, minder zwaar zal zijn dan zeven speeldagen. “Het kan dat ik zes, twee, zelfs nul speeldagen zal vragen. Dat is allemaal mogelijk. Ik wil vooral het recht op een eerlijk proces garanderen.”