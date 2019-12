Bondsparket wil Carcela en Mpoku drie speeldagen schorsen voor tackles tegen Moeskroen DMM

09 december 2019

14u29 4 Jupiler Pro League Het bondsparket wil Mehdi Carcela en Paul-José Mpoku drie matchen schorsen voor hun rode kaarten in de wedstrijd tegen Moeskroen. Beide spelers kijken ook tegen een boete aan.

3.000 euro boete en een schorsing van drie speeldagen die in werking treedt vanaf 11 december. Dat is het schorsingsvoorstel van het bondsparket voor de smerige tackles van Paul-José Mpoku en Mehdi Carcela in de match tussen Moeskroen en Standard gisteren.

Mpoku liep tegen een rood karton aan nadat hij enkele minuten na de pauze met gestrekt been was doorgegaan op zijn tegenstander. Carcela kreeg rood voor een tackle langs achteren, dik tien minuten voor het eind van de wedstrijd (zie beelden onderaan dit artikel). De Belgische Marokkaan excuseerde zich vandaag voor zijn ingreep op twitter. “Het was uiteraard mijn intentie om de bal te recupereren en niet om een speler aan te raken.”

Au dela du match en lui-même je tenais à m’excuser pour mon tacle sur @DimitriMohamed lors de la fin de partie. Mon intention était évidemment de récuperer le ballon et en aucun de toucher le joueur. Mehdi Carcela(@ carcela_mehdi) link

Met z’n negenen sleepte Standard nog een punt uit de brand tegen Moeskroen, maar de rode kaarten, die blijven dus niet zonder gevolgen. Als Standard de voorstellen tot minnelijke schikking aanvaardt, kijken Mpoku en Carcela geschorst toe tijdens de toppers op Sclessin tegen Anderlecht(15/12) en Antwerp (beker op 18/12) en tijdens de verplaatsing naar Waasland-Beveren (21/12). Wellicht verschijnen de Rouches morgen voor de Geschillencommissie, die vervolgens oordeelt over de strafmaat.

Voorstel minnelijke schikking Bondsparket: Mehdi #Carcela (@Standard_RSCL) 3 wedstrijden schorsing vanaf 11.12.2019 + € 3.000 Royal Belgian FA(@ RoyalBelgianFA) link

VIDEO: de rode kaart van Mehdi Carcela tegen Moeskroen

Voorstel minnelijke schikking Bondsparket: Paul-José #Mpoku (@Standard_RSCL) 3 wedstrijden schorsing vanaf 11.12.2019 + € 3.000 Royal Belgian FA(@ RoyalBelgianFA) link

VIDEO: De rode kaart van Paul-José Mpoku tegen Moeskroen