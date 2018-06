Bondsparket vecht vrijspraak Club Brugge na incidenten tegen Anderlecht aan Redactie

28 juni 2018

19u57

Bron: Belga 0 Jupiler Pro League Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) is het er niet mee eens dat Club Brugge geen sanctie krijgt voor incidenten met supporters tijdens de thuiswedstrijd van Club Brugge tegen RSC Anderlecht (1-2) in play-off 1. Het Bondsparket gaat in beroep tegen die vrijspraak, bevestigde de KBVB vandaag.

Morgen moet Club Brugge zich om 13 uur opnieuw komen verantwoorden voor de Geschillencommissie Hoger Beroep. In eerste aanleg was de landskampioen vrijgesproken, nadat een supporter het veld was opgelopen en een official een duw had gegeven. Club Brugge vervolgde de persoon in kwestie zelf, drie jaar stadionverbod was zijn deel. Daarom en omdat de Geschillencommissie de situatie bij gebrek aan beelden en getuigenissen niet helemaal kon inschatten, kreeg Club geen straf.

Blauw-zwart werd ook vervolgd omdat de thuissupporters papierpropjes, bierbekers, stoeltjes en aanstekers naar doelman Matz Sels, de vierde scheidsrechter en de dokters van Anderlecht hadden gegooid. Er werd ook pyrotechnisch materiaal in het Jan Breydelstadion afgestoken. De Geschillencommissie oordeelde dat die incidenten het wedstrijdverloop niet hebben verstoord en dat de vervolging dus niet nodig was.

Bondsprocureur Marc Rubens vorderde in eerste aanleg een boete van 2.000 euro en vroeg ook een voorwaardelijke sanctie van 31 januari tot uitvoering te brengen. Toen kreeg Club een voorwaardelijke boete van 500 euro wegens discriminerende gezangen tijdens een match van de U15.