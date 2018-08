Bondsparket eist drie speeldagen schorsing voor Vranjes, Bosniër zo goed als zeker niet inzetbaar tegen Club Kjell Doms

24 augustus 2018

14u22 0 Jupiler Pro League Ognjen Vranjes is er zondag wellicht niet bij tegen Club Brugge. De Beroepscommissie van de KBVB heeft zich beraad over de straf voor de Bosniër, het Bondsparket eist drie speeldagen schorsing. Anderlecht hoopt dat minstens een deel daarvan voorwaardelijk zal zijn. Morgen kent Vranjes zijn straf.

Geschillencommissie Hoger Beroep Profvoetbal: beroep Ognjen #Vranjes (@rscanderlecht ) + beroep bondsparket, in beraad. Uitspraak waarschijnlijk op 25.08.2018 Belgian Football(@ Belgianfootball) link

Alvorens de debatten te openen vroeg Bondsprocureur Marc Rubens of Anderlecht de indicatieve tabel erkent. “Anders heeft het geen zin om te pleiten”, zei Rubens. Het antwoord van Anderlecht is duidelijk. De Brusselaars aanvaarden de nieuwe indicatieve tabel zoals die is opgesteld en goedgekeurd door de raad van bestuur van de Pro League. In het dossier Vranjes blijft het Bondsparket bij zijn oorspronkelijke eis van drie speeldagen schorsing en een boete van 3.000 euro. Vranjes werd in de slotfase van het duel tegen Moeskroen uitgesloten voor een drieste tackle op Pierrot.

Vranjes, bijgestaan door Meester Deleu, hoopt alvast dat een deel van de straf voorwaardelijk zal zijn. “In het rapport van de scheidsrechter staat vermeld dat de intensiteit van de tackle gematigd was", argumenteerde Deleu. "Het is ook de eerste keer dat Vranjes voor uw commissie moet verschijnen. Daarom hoop ik dat u een deel van de straf kan omzetten in een voorwaardelijke sanctie.”

Dat Anderlecht het zondag zonder Ognjen Vranjes zal moeten stellen in de topper op Club Brugge is zo goed als zeker. Vraag is of ook de wedstrijden tegen Antwerp en Racing Genk in gevaar komen.