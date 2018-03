Bölöni wil play-off 2 'gebruiken' als aanloop naar volgend seizoen: "Europees ticket is geen obsessie"





Stijn Joris

30 maart 2018

16u27 0 Jupiler Pro League Antwerp was tot op de laatste speeldag in de running voor de top zes, maar start maandag alsnog in play-off 2 met een thuiswedstrijd tegen Oostende. Laszlo Bölöni zet niet meteen zijn zinnen op die competitie. Hij kijkt al naar volgend seizoen.

Hoe gaan jullie play-off 2 aanpakken?

"We gaan er gebruik van proberen te maken om dingen te verbeteren en te corrigeren in ons spel, de ploeg er op vooruit te laten gaan. Enkele spelers die niet altijd kansen kregen, zullen nu wel de mogelijkheid hebben om hun capaciteiten te tonen."

U lijkt al meteen de link met volgend seizoen te leggen. Is dat het geval?

"Zo kan je het stellen, alleen is dat misschien een beetje 'te'. We willen de spelers die niet vaak in actie kwamen aan het werk zien. Bijna elke wedstrijd komen er nieuwe namen aan bod. De jongens die het publiek nog niet echt aan het werk zag, gaan spelen."

Is een Europees ticket dan van nevengeschikt belang?

"Ik zou graag in een internationale competitie aantreden, maar het is geen obsessie."

Welke jongens krijgen straks dan kansen?

"Ik denk aan Ritchie (De Laet red.), Habran, Mendy, Niangadou, Nazaryna, Susic... Van hen willen we zien wat ze kunnen."

Hoe kwamen jullie uit die negendaagse stage in Spanje?

"Er was veel te doen over het waarom van die stage, maar dat was al heel snel duidelijk. We beschikten er over uitstekende werkomstandigheden terwijl het hier sneeuwde en er verder gebouwd werd aan de accommodatie. We hebben ginder op professionele wijze kunnen werken."

Hebben er spelers punten gescoord in Spanje?

"Zeker. De moed van Nazaryna was heel interessant, alleen zat hij er op het einde een beetje door. Habran, dat is een probleem. Hij verstuikte er zijn enkel en viel terug. Teunckens hadden we ook graag eens in een oefenwedstrijd gezien, maar hij was weg met de beloften. Mendy en Niangadou hebben bewezen dat ze kwaliteiten hebben."

Presteren in play-off 2 is niet meteen de prioriteit, zo blijkt, maar wat dan met de derby's tegen Beerschot-Wilrijk?

"Die zeggen mij niets. Ik vind het leuk dat zo'n wedstrijden bestaan. Waarom ook niet? Zo lang de grenzen van de gekte maar niet overstegen worden. Maar in alle eerlijkheid, voor mij is het een wedstrijd als alle andere."

Limbombe staat op vertrekken en ook Owusu twijfelt over zijn toekomst bij Antwerp. Gaan we dat soort jongens minder aan het werk zien?

"Ik ben heel blij met de vooruitgang van Limbombe en zoals ik al aanhaalde, zou ik graag met hem willen verderwerken. De club deed daar ook het noodzakelijke voor, maar blijkbaar heeft hij andere projecten in zijn hoofd. We gaan daar geen oorlog over voeren. Hij blijft nog tot het einde van zijn contract, daarna schudden we mekaar de hand en wensen we mekaar veel geluk. Wat Owusu betreft denk ik dat de club alle spelers die zich bewezen hebben, het nodige respect getoond heeft. Dat is in zijn geval niet anders. Er is een contract getekend en dat moet langs beide kanten gerespecteerd worden. Of je nu Owusu, Bölöni of eender wie heet, het collectief is altijd belangrijker dan het individu."