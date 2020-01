Bölöni: “Waarom zou Lamkel Zé niet in de selectie zitten? Hij heeft zijn straf gekregen” MVS

17 januari 2020

11u33 0 Jupiler Pro League Een straftraining. En een niet nader genoemde sanctie van het bestuur. Lamkel Zé is andermaal gestraft voor zijn fratsen. En daarmee is de kous af voor Antwerp-trainer Laszlo Bölöni, zo zei hij ons vanmorgen.

“Waarom zou hij niet in de selectie zitten? Ik ben hier om de groep zo sterk mogelijk te maken. Of ik Didier effectief zal gebruiken of niet, is weer iets anders. Dat zien we nog wel. Hij heeft van mij het werk moeten doen dat hij eerder vergeten was. En dat is het dan. Het belangrijkste blijft voor mij het collectieve. Ik heb andere spelers die veel belangrijker zijn. Het moeilijkste, en dat geldt ook voor hem, is om die spelers te helpen en beter te maken, zonder te veel aan hun persoonlijkheid te raken.”

Bölöni: “Mbokani was niet ontgoocheld na Gouden Schoen”

Clement op één, Bölöni op twee, Thorup op drie. ’t Was een mooi podium woensdag bij de verkiezing van ‘Coach van het Jaar’. Maar wat vond de Antwerp-trainer zelf van die tweede plek? “Dat ik tot de drie beste trainers behoor, is al geweldig, toch? Na iemand die kampioen werd en het geweldig deed in de Champions League en hopelijk nu ook in de Europa League: dat lijkt me een begrijpelijke keuze.”

“Veel meer hoopte ik dat Dieu zou winnen, maar het belangrijkste is dat hij nogmaals zijn grote klasse heeft getoond. Hij was niet te hard ontgoocheld, nee. Helemaal niet. Dieu is volwassen, heeft in zijn leven al veel gewonnen en verloren. Matchen, trofeeën, Gouden Schoenen. Voilà.”