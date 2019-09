Bölöni waakt over evolutie van Defour: “Hij is op de goede weg” SJH

19 september 2019

11u46 0 Jupiler Pro League Zondag begon hij verrassend aan de wedstrijd tegen Anderlecht, maar na een uur zat hij door zijn beste krachten heen. Steven Defour groeit geleidelijk aan weer naar zijn beste conditie toe. Laszlo Bölöni houdt hem in de gaten.

Vorige vrijdag kondigde de coach van Antwerp nog aan dat hij het quasi onmogelijk achtte dat Defour tegen Anderlecht al zou starten. Zondagmiddag bracht hij hem doodleuk aan de aftrap. Bölöni moet er hartelijk om lachen. “Je moet niet alles serieus nemen wat ik zeg. Zoals ik al zo vaak zei: maar 50 procent is de waarheid. We namen pas heel laat een definitieve beslissing.”

Defour had nochtans zelf aangegeven nog niet klaar te zijn. Hij zong het 60 minuten uit. Intussen zijn we weer een trainingsweek verder. “Hij volgt een speciaal programma. Voor en na de trainingen doet hij bijkomende dingen, specifiek op recuperatie gericht. Zo evolueert hij stilaan, maar hij heeft nog nood aan wedstrijdritme. Hij is op de goede weg. Of hij tegen Cercle opnieuw start? Dat zou geen probleem mogen zijn.”

Hoelang en hoeveel werk er nog is om ‘de oude Defour’ weer in actie te zien, kan en wil Bölöni niet specificeren. “Ik weet niet precies wat vandaag zijn mogelijkheden zijn, maar ik weet wat ze ooit waren. We willen hem proberen opnieuw op dat niveau te krijgen en hij wil absoluut mee die richting uit. Ik denk dat hij zondag al aan zo’n 70 procent van zijn capaciteiten zat. Van 0 naar 50 of 60 procent, dat gaat snel, maar het zijn vooral die laatste procentjes die je er alleen maar moeilijker weer bij krijgt. Hij krijgt extra behandelingen en reageert vooralsnog goed op de trainingen. Dat is momenteel het belangrijkst.”