Bölöni voor eerst sinds tumultueuze bekermatch terug naar Sclessin: “Michel? We zijn niet in oorlog, maar knuffelen elkaar ook niet” MVS

20 februari 2020

11u41 0 Jupiler Pro League Exact twee maanden geleden ontplofte de boel op Sclessin. Na affluiten, en nadat Didier Lamkel Zé de thuisaanhang provoceerde, ontstond er een tumult van jewelste op en naast het veld. Voor het eerst sinds die bewogen avond keert Antwerp zaterdag terug naar Luik.

“Geen enkele tegenstander krijgt er applaus”, relativeert Laszlo Bölöni op zijn wekelijkse persbabbel die avond. “Dat geldt voor ons, maar ook voor andere ploegen. Natuurlijk zullen de fans een bepaalde sfeer creëren. Dat is daar altijd het geval. Maar de wedstrijd zal het niet bepalen denk ik. Dat het er extra gespannen aan toe gaat tegen ons? We zijn beiden clubs met een enorme motivatie en fanatieke supporters, dus mij lijkt dat logisch.”

Waarop we Bölöni vragen wat hij van z’n collega Michel Preud’homme vindt. “We zijn niet in staat van oorlog met elkaar, maar zullen elkaar ook niet knuffelen. Hij is een grote naam in het Belgisch voetbal. Ik heb respect voor hem en hij ook voor mij, hoop ik.”

Luxeprobleem

Met de terugkeer van Wesley Hoedt heeft Bölöni centraal achterin een luxeprobleem. Arslanagic speelt altijd zijn match, Seck was dé ontdekking van de voorbije matchen, terwijl De Laet overal z’n mannetje staat, dus zeker als centrumverdediger.

“Wesley trainde woensdag voor het eerst weer mee met de groep. Zonder problemen. Het is afwachten of hij een reactie ondervindt, maar dat zou me verbazen”, vertelt Bölöni. “Weet je, er is geen enorm groot kwaliteitsverschil tussen mijn spelers. Ik zag een goede Seck, maar ook een goede Dino. En Wesley was tot voor zijn blessure titularis... Een moeilijke keuze? Ach, als we winnen, heb ik de juiste beslissing genomen. Anders niet. Zo is het.”

Twee op negen

In de voorbije drie matchen pakte Antwerp slechts twee puntjes, toch is Bölöni niet helemaal ontevreden. “Het spelpeil was oké, het verschil zat hem in details. Voor bepaalde problemen was de oplossing er wel, maar vonden we ze niet. Een voorbeeld ga ik niet geven, want dan plak ik er namen op en dat wil ik niet. Jammer genoeg hebben bepaalde spelers niet die gave om de aangereikte oplossing uit te voeren, zelfs al zijn we al bijna op het einde van het seizoen.”

Dieu

Tot slot wou Bölöni ook even terugkomen op de minidip waar topschutter Dieumerci Mbokani even in lijkt te zitten. Opnieuw relativeert de Roemeen.

“In alles wat je doet heb je soms goede en soms mindere momenten. Misschien geldt dat ook voor Mbo en in breder opzicht voor de ploeg. Soms kan je je boven je mogelijkheden tillen, soms zak je wat weg. Misschien is het dat. Bovendien ben je in het voetbal ook afhankelijk van wat je ploegmaats doen. Als een ploegmaat geen goede oplossing vindt in een bepaalde situatie, zal de rest daar ook hinder van ondervinden.”

We bedanken Bölöni en geven hem een hand. Zonder dat we nog een vraag te stellen begint hij plots te vertellen.

“Ik heb te weinig dagen. Te weinig tijd om alles voor te bereiden. Soms zou het niet slecht zijn om wat meer uren te hebben om alles te arrangeren in mijn hoofd, in het hoofd van de spelers. (zucht) Maar het is nu zo.”