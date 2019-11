Bölöni streng voor Mirallas: “Als je daar niet mee overweg kunt, kan je beter een andere job zoeken” ODBS

Opvallend moment tijdens AA Gent - Antwerp: Kevin Mirallas (32) die na een discussie met Bölöni richting kleedkamer trok, even nadat hij helemaal klaar stond om in te vallen. Na de match had de Antwerp-trainer het over een klein conflict. “Ongetwijfeld is hij gefrustreerd omdat hij net als de vorige matchen niet in de basis stond (Mirallas zat voor de derde opeenvolgende match op de bank, nvdr). We zullen daar eens over praten onder vier ogen. Want dit is toch het leven van een profvoetballer? Dat je niet altijd in de basis staat, hoort erbij. Als je daar niet mee overweg kunt, kan je beter een andere job kiezen.” Bölöni vond niet dat Antwerp het puntje, ondanks een matige match, gestolen had. “Ik herinner me ook matchen, zoals in Genk, waar wij het in de absolute slotfase nog uit handen gaven. Op het einde van het seizoen valt dat wel in zijn evenwicht. Ik vind het vooral belangrijk dat we hier niet verloren en tegen een topploeg als AA Gent 4 op 6 pakken.”

Mentaal oplapwerk voor Bölöni dus de komende dagen, want ook Manuel Benson uitte nog voor de match zijn ongenoegen via Instagram omwille van zijn plek in de tribune.

Thorup: “Alleen de afwerking ontbrak”

Jess Thorup zag een einde komen aan de perfecte thuisreeks van zijn Buffalo’s, maar tilde daar niet zwaar aan. “De prestatie van vandaag stemt me tevreden en vind ik belangrijker dan het uiteindelijke resultaat.”, aldus de Deense coach. “Zeker na onze non-match van donderdag. Ik zag een reactie van mijn spelers en kan hen niets verwijten. Alleen in de afwerking ging er telkens wel iets mis, zodat die 2-0 uitbleef. Dan weet je dat het altijd nog kan mislopen. Een drietal spelers wilden bij die lange bal voor de 1-1 een screen zetten voor Kaminski, maar dat liep mis. Daar ga ik geen punt van maken. Ik zag dat wij een van de sterkste ploegen van deze competitie volledig gedomineerd hebben.”