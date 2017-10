Bölöni probeert Oulare en co te kietelen: "Ik wil meer mentale agressie" Stijn Joris

13u09 1 Photo News Jupiler Pro League Antwerp kan zondag na een derde van de competitie nog steeds zijn plekje in de top zes handhaven. De promovendus boert goed en toch blijft Laszlo Bölöni pogingen doen om een deel van zijn spelersgroep een genuanceerde, maar prikkelende boodschap mee te geven.

Antwerp incasseerde op de Freethiel zijn zwaarste nederlaag van het seizoen. Toch blijft het seizoensverhaal van de Great Old eerder positief. Er staan al 15 punten op de teller. Maar Laszlo Bölöni is niet helemaal tevreden over het rendement van zijn spelersgroep. De Roemeense coach haalt al weken aan dat hij van een aantal jongens meer verwacht. En hij blijft op diezelfde nagel kloppen. Op zijn manier probeert hij de spelers 14 tot 25 te activeren. "Van bepaalde spelers verwacht ik meer enthousiasme, inspanningen en opofferingen. Ze moeten niet zozeer mij of zichzelf, maar de rest van de ploeg overtuigen. Ik kan hen een trainingsprogramma voorschotelen en een tactiek uitwerken, maar er moet ook iets uit hen zelf komen. Wij hebben geen enkele speler die enkel met zijn talent het verschil kan maken. Zelfs in heel België moet je al goed zoeken om er zo een paar te ontwaren. Ik verwacht meer mentale agressie van enkele jongens." Bölöni haalt enkele voorbeelden uit zijn trainerscarrière aan om duidelijk te maken wat hij bedoelt. "Raphael Varane begreep al na een halve zin wat ik verwachtte. Was Fellaini zo'n groot talent? Neen. Liep Mangala over van kwaliteit? Neen, maar eender wat ik hen voorschotelde, ze aten het op."

"Klaar om een wedstrijd te spelen, maar ook om op het veld te sterven?"

Bölöni hield tot dusver veelal vast aan zijn typeploeg. Je hoeft dan ook geen helderziende te zijn om een idee te hebben op welke spelers hij doelt. De jongens die niet in speelminuten grossieren, mogen zich geviseerd voelen. Enkelen onder hen noemt hij ook gewoon bij naam. "Oulare moet iedereen nog overtuigen. Ik heb geen idee waar hij de voorbije drie jaar zat. Rodrigues had iets te bewijzen nadat hij zich in Portugal niet kon doorzetten. Batubinsika speelde nog geen enkele wedstrijd op het hoogste niveau. Bolat ging door een lastige periode bij Club Brugge en Porto. Borges komt uit de Braziliaanse tweede klasse. Owusu moest tonen dat hij goed genoeg was voor 1A. In zulke situaties moet je bereid zijn om je dubbel te plooien en dat moet uit jezelf komen. Anders riskeer je af te glijden. Bolat, Batubinsika, Borges, zelfs Owusu... Zij hebben de juiste weg gevonden. Corryn heeft zich ook bewezen. Van de anderen verlang ik meer mentale agressie. Ze zijn klaar om een wedstrijd te spelen, maar zijn ze ook klaar om op het veld te sterven?" Alleen voor buitengewone spelers wil Bölöni een uitzondering maken. "Ik heb ooit met Mario Jardel gewerkt die privé-problemen had, graag een glas dronk en vaak zelfs verder ging dan dat. Hij was geen voorbeeld op training en in de wedstrijden kwam hij hoogstens aan verdedigen toe op hoekschoppen. Maar hij scoorde 42 goals in een seizoen. Voor iemand als Mario Jardel ben ik bereid een compromis te sluiten. Hij snoerde me de mond. Als Obbi of speler x of y 42 goals kan maken, zou ik een idioot zijn om hem niet te gebruiken."

Jelle Van Damme lijkt wel dichter bij een basisplek te sluipen. De meest opzienbarende aanwinst van de Great Old kwam - mede door ziekte en kleine blessures - alleen in de bekermatch tegen Lierse aan de aftrap. "Als het moment er is en hij zich aan de groep bewezen heeft, zal hij ook spelen. Dat moment komt steeds dichterbij. Alleen kan je je ook de vraag stellen wie ik er voor hem moet uithalen?" De rechtsachterpositie blijft wel kopzorgen veroorzaken. Na het vertrek van kapitein Duplus probeerde Bölöni al meerdere opties uit. "Dat blijft inderdaad een probleem. We hebben Van Damme daar uitgeprobeerd. Dat werkte niet en dat was ook logisch. Yatabaré heeft er gespeeld. Hij deed het niet slecht, maar het kost hem moeite om zich helemaal thuis te voelen op die plek. N'Diaye deed het niet slecht, maar het zou goed zijn als we iemand hadden die zich als een vis in het water voelt als rechtsachter. Buta charmeert me meer dan toen hij er pas was. Het is normaal dat hij zich moet aanpassen. Bovendien mag je ook niet vergeten dat hij pas een jaar als rechtsachter speelt. Hij is eigenlijk opgeleid als rechtsbuiten."

