Bölöni predikt rust voor komst van Club: “Ik ben heel ambitieus, maar laten we met de voeten op de grond blijven” Stijn Joris

19 april 2019

10u43 1 Jupiler Pro League Antwerp overstijgt zijn stoutste verwachtingen en strijdt volop mee voor Europees voetbal. Zelfs de top drie is nog binnen handbereik, maar voor de komst van landskampioen Club Brugge, wil Laszlo Bölöni toch liefst rust in de tent.

Afhankelijk van wat het resultaat vanavond wordt in Standard - Genk, krijgt Antwerp - Club Brugge van maandag mogelijk een extra dimensie. Club kan dichterbij Genk komen of verder teruggeslagen worden. Antwerp kan beslag leggen op plek drie of weer een plaatsje terugvallen. “Ik heb ook zitten rekenen, maar ik ga vanavond niet voor Genk of Standard supporteren, alleen voor Antwerp. Club Brugge bracht behalve in zijn laatste wedstrijd heel energiek voetbal. Ik was onder de indruk. Het wordt voor ons heel belangrijk om maandag mentaal top te zijn. We mogen hongerig zijn, maar niet te, want dat kan gevaarlijk worden. Wat we momenteel presteren is onverhoopt. Voor de play-offs had iedereen er met twee handen voor getekend om in deze situatie te zitten. We moeten kalm proberen te blijven. Ik wil niet dat we op een voetstuk gezet worden waar we van af kunnen donderen. Ik blijf ambitieus, maar met de voeten op de grond.”

Hét vraagstuk dat Bölöni nog moet oplossen voor maandagmiddag is wie de plek van de geschorste Faris Haroun inneemt. Eerder dit seizoen probeerde hij onder meer Opare en Borges uit als verdedigende middenvelder, maar Yatabaré lijkt de meest voor de hand liggende keuze. “Het is niet simpel om Haroun te vervangen en ik hou er niet van”, zegt Bölöni. “Anderzijds is het niet normaal dat je in vier wedstrijden drie keer geel pakt. Je moet in staat zijn om agressief te voetballen en lichtjes te provoceren, maar ook vriendelijk kunnen blijven als een volleerde gentleman en dus ook zonder die kaarten. Al moet ik ook zeggen dat ze soms zomaar uit de lucht kwamen vallen zonder enige aanleiding. Yatabaré is fit. Hij was vorige week ziek, maar trainde de hele week. Hij begon de play-offs met een spierblessure en dat maakt dat hij niet veel wedstrijdritme heeft. Of ik daardoor meer aan Simão, Borges of Opare denk? Misschien.”

Govea speelde zich in deze play-offs in de gratie van Bölöni. De fans verkozen hem tot man van de wedstrijd in Gent. De Mexicaan groeit week na week. “Hij gaat zachtjes aan vooruit”, stemt Bölöni in. “Niet spectaculair, maar we zijn tevreden en hij ook. Hij toont een ander gelaat, maar tegelijk als iemand het goed doet, betekent dat dat er een andere zijn plek kwijt is. Het is jammer dat hij eerder in het seizoen geschorst en geblesseerd raakte, de ploeg draaide goed en dan verander je niet zomaar je elftal. Dat heeft hij moeten ondergaan.” Antwerp heeft een optie om de Mexicaan te houden. “Ik zou hem graag zien blijven. Het is nooit te vroeg om aan de toekomst te denken, maar wel om het er uitgebreid over te hebben.”